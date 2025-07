FC Bayern: Thomas Müller blüht unter Vincent Kompany nochmal auf

Noch nie war die Konkurrenz in der Offensive beim FC Bayern München für Thomas Müller größer. Und trotzdem könnte der Oldie ein großer Gewinner unter dem neuen Trainer Vincent Kompany sein.

Von Carolin Blüchel

Thomas Müller und Vincent Kompany verbindet eine Besonderheit, wie der Bayern-Oldie jüngst in seinem Newsletter verriet. "Mein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern, war das letzte Spiel von Vincent Kompany für den HSV in der Bundesliga, bevor er nach England ging."

Seitdem ist viel passiert. Zwei große Spielerkarrieren, zwei Ausnahmefußballer, die mit ihren Vereinen alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gibt. 16 Jahre später schließt sich der Kreis.

Kompanys erste Saison als Bayern-Trainer könnte gut und gerne Müllers letzte an der Säbener Straße sein. Auch wenn der 34-Jährige, dessen Vertrag im Juni 2025 ausläuft, seine Zukunft bewusst offenhält. "Der Fußball ist meine Liebe und Leidenschaft. Deshalb versuche ich, so lange weiterzumachen, wie ich kann", sagte er zuletzt im Rahmen der Asienreise gegenüber "Sky".

Müller trotzt dem Alter. Jedoch wurden die Einsatzzeiten des Offensiv-Allrounders in den vergangenen Jahren sukzessive weniger. Das alte Van-Gaal-Credo "Müller spielt immer" hat natürlich längst keine Gültigkeit mehr.

Und das ist ok. Wie es scheint, auch für Müller selbst. Ist er doch nach wie vor eine wichtige Größe im Kader des Rekordmeisters. So stand er in der vergangenen Bundesliga-Saison stolze 20 Mal in der Startelf, elfmal gab er den Joker.