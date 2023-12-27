In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

+++ 17. Juli, 10:15 Uhr: Liverpool fragt wohl wegen Real-Star Rodrygo an +++

+++ 22. Juli, 18:00 Uhr: Gyökeres wohl unmittelbar vor Wechsel zum FC Arsenal +++

+++ 26. Juli, 17:33 Uhr: Nottingham und Newcastle wohl an Bayern-Flirt Nkunku interessiert +++

+++ 10. August, 10:55 Uhr: Greift Liverpool in den Baleba-Poker ein? +++

Die Premier-League-Klubs dominieren den Transfersommer bislang fast nach Belieben. Sieben der zehn teuersten Einkäufe wurden von englischen Vereinen getätigt und schon bald könnte ein weiterer Big-Deal hinzukommen.

Die Rede ist von Brighton-Youngster Carlos Baleba. Der 21-Jährige wurde bislang bei Manchester United, Lokal-Rivale Manchester City und den Spurs gehandelt, jedoch soll laut Informationen von "CaughtOffside" nun auch der FC Liverpool in den Transferpoker eingestiegen sein.

"Liverpool hält Baleba für eine perfekte Ergänzung ihres Systems, da sie den Umbruch im Mittelfeld weiter vorantreiben", schreibt die englische Quelle.

Baleba ist ein klassischer Sechser und damit ein defensiverer Zentrumsspieler als Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai und Florian Wirtz. Der Kameruner würde sich wohl mit Ryan Gravenberch um einen Stammplatz duellieren müssen, zumal der Niederländer die Sechser-Rolle in der Vorsaison meist innehatte.

Bei Manchester United wäre es für Baleba leichter, einen Stammplatz zu erobern. Für die Red Devils könnten die Finanzen allerdings zum entscheidenden Problem werden. Immerhin soll Brighton & Hove Albion Medienberichten zufolge satte 120 Millionen Euro für den Youngster aufgerufen haben.

Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo und Matheus Cunha haben United insgesamt 230 Millionen Euro gekostet. Einnahmen gab es hingegen nicht, lediglich das Gehalt von Rashford wird durch die Barca-Leihe frei.

Liverpool hat zwar schon fast 300 Millionen Euro ausgegeben, aber auf der anderen Seite eben durch die Verkäufe von Luis Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah und Co. auch an die 200 Millionen Euro eingenommen, weshalb "nur" ein Minus von knapp 100 Millionen Euro steht.