wm 2026 in Kanada, USA und mexiko

WM 2026: Horrende Ticketpreise bei Endrunde - Fans werfen FIFA "Verrat" vor

  • Veröffentlicht: 13.12.2025
  • 10:08 Uhr
  • ran.de

Für die Fußball-WM 2026 werden teilweise horrende Ticketpreise aufgerufen. Die Fans wehren sich und werfen der FIFA "Verrat" vor.

In einem guten halben Jahr beginnt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM 2026. Der Ticketvorverkauf für das Mega-Event läuft bereits – und das mit teils horrenden Preisen.

Will ein Fan sein Team vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale im Stadion unterstützen, wären in der schlechtesten Stadionkategorie mindestens 5.975 Euro für die Eintrittskarten zu den acht Spielen fällig.

Will ein Anhänger auf Plätzen der Kategorie eins sitzen, müsste er mehr als 14.000 Euro berappen, mehr als 7.400 alleine für das Endspiel. Dies geht aus Preistabellen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund seinen Fanklubs zukommen ließ.

Hinnehmen wollen die Fans die Preise aber nicht. Der europäische Fanverband "Football Supporter Europe" hat diesbezüglich nun ein klares Zeichen gesetzt.

"Wir sind entsetzt über die exorbitanten Ticketpreise, die die FIFA den treuesten Fans für die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr auferlegt", heißt es in einer Erklärung.

WM 2026: Fanverband von der FIFA entsetzt

"Dies ist ein ungeheurer Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft, der den Beitrag der Fans zu diesem Spektakel ignoriert." Die Forderung der Fanvertretung ist daher klar.

"Wir fordern die FIFA auf, den Verkauf von PMA-Tickets (Tickets für Fans teilnehmender Mitgliedsverbände, Anm.d.Red.) unverzüglich einzustellen, sich mit allen betroffenen Parteien zu beraten und die Ticketpreise und die Kategorieverteilung zu überprüfen, bis eine Lösung gefunden ist, die die Tradition, Universalität und kulturelle Bedeutung der Weltmeisterschaft respektiert."

Das Turnier beginnt am 11. Juni 2026.

