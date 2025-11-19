Hat der FC Barcelona Robert Lewandowski vom Toreschießen abgehalten, um einer Millionenzahlung an den FC Bayern München zu entgehen? Dies legt zumindest eine neue Biografie über den Star-Stürmer nahe. Schon im Oktober machten Berichte die Runde, dass der FC Barcelona dem FC Bayern München noch immer 20 Millionen bis 45 Millionen Euro für den Transfer von Robert Lewandowski im Sommer 2022 schulden würde. Auf der Jahreshauptversammlung dementierte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen deutlich: "Die Frage ist leicht zu beantworten: Es ist bezahlt!"

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Um eine weitere Zahlung in Millionenhöhe könnte sich Barca allerdings herumschlawinert haben. In der neuen Biografie zu Robert Lewandowski "Lewandowski - the Real Deal" schreibt der polnische Autor Sebastian Staszewski, Barcelonas Chefetage habe den Stürmer in der Saison 2022/23 zwei Spieltage vor Schluss in einem Meeting gebeten, keine weiteren Tore mehr zu erzielen. Auch Klub-Präsident Joan Laporta soll an dem Gespräch teilgenommen haben.

- Anzeige -

Zwei Tore fehlten wohl zur Millionenzahlung Hintergrund: Zu dem Zeitpunkt hatte der Angreifer bereits 23 Ligatore auf dem Konto. Bei 25 Treffern wäre demnach eine Bonuszahlung an den FC Bayern in Höhe von 2,5 Millionen Euro fällig geworden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen