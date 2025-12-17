- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Malaysias Einbürgerungsskandal: Drei Mal 0:3!

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 15:58 Uhr
  • SID/ran.de

Der „Einbürgerungsskandal“ im malaysischen Fußballverband hat für weitere Konsequenzen gesorgt. Der Weltverband FIFA wertet drei Spiele Malaysias nachträglich mit 0:3, weil in den Partien gegen Palästina (1:0), Singapur (2:1) und Kap Verde (1:1) nicht berechtigte Spieler eingesetzt worden waren.

Der malaysische Fußballverband (FAM) teilte daraufhin am Mittwoch mit, sich womöglich auch gegen diese Sanktion juristisch zu wehren.

Bereits Mitte November war der Verband vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gezogen, um Berufung gegen eine erste Entscheidung der FIFA einzulegen.

Der Weltverband hatte damals sieben Spieler der malaysischen Nationalmannschaft, die aufgrund „manipulierter Dokumente“ ihre Spielberechtigung erhalten haben sollen, gesperrt.

Laut FIFA habekeiner der Spieler Vorfahren in Malaysia, der malaysische Fußballverband wollte diese Einschätzung anfechten.

- Anzeige -
- Anzeige -

So hat alles begonnen

Die FIFA hatte im Juni eine Untersuchung gestartet, nachdem der Weltverband entsprechende Hinweise nach dem 4:0 Malaysias gegen Vietnam erhalten hatte.

Es geht um die gebürtigen Spanier Gabriel Palmero und Jon Irazábal, die Argentinier Facundo Garcés, Rodrigo Holgado und Imanol Machuca, den Brasilianer João Figueiredo sowie den in den Niederlanden geborenen Hector Hevel.

Sie alle waren Ende September für zwölf Monate gesperrt worden.

- Anzeige -
Meistgelesen
December 14, 2025: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) during NFL, American Football Herren, USA game action against the Baltimore Ravens at Paycor Stadium in Cincinnati, Ohio. CSM Cincin...
News

Kommentar: Flieh, Joe! Burrow sollte die Bengals verlassen

  • 17.12.2025
  • 10:05 Uhr
imago images 1068145684
News

Darts-WM: Darum gibt es heute keine Session am Nachmittag

  • 17.12.2025
  • 14:03 Uhr
imago images 1070352079
News

Goretzka löscht Bayern-Bilder bei Instagram

  • 17.12.2025
  • 10:06 Uhr
Schwere Verletzung bei Patrick Mahomes
News

Mahomes erfolgreich operiert - zweite Verletzung enthüllt

  • 16.12.2025
  • 23:30 Uhr
Football - FA Premier League - Liverpool FC v Brighton & Hove Albion FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, December 13, 2025: Liverpool s Florian Wirtz is challenged by Brighton & Hove Albion s Diego G...
News

Horror-Foul an Wirtz: VAR-Ärger in England

  • 17.12.2025
  • 10:01 Uhr
imago images 0300869826
News

Wechsel in die Politik: Lisa Müller tritt in Partei ein

  • 17.12.2025
  • 14:11 Uhr
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...
News

Darts-WM 2026 heute live: Abendsession mit Martin Schindler

  • 17.12.2025
  • 17:40 Uhr
Snoop Dogg
News

Christmas Gameday: Snoop Dogg mit besonderer Rolle

  • 16.12.2025
  • 20:24 Uhr
imago images 1070388243
News

Playoffs verpasst: Dolphins ziehen Konsequenzen

  • 17.12.2025
  • 17:01 Uhr
imago images 1070159463
News

Playoff Picture: Brisantes Divisionduell in der NFC

  • 17.12.2025
  • 09:58 Uhr