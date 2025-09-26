Künftig könnten Elfmeter im Fußball anders aussehen. Denn Medienberichten zufolge plant die FIFA eine gravierende Änderung beim Strafstoß.

Der Fußball-Weltverband FIFA plant offenbar eine weitreichende Änderung bei der Ausführung von Elfmetern.

Wie unter anderem der spanische Sender "Cadena SER" berichtet, sollen künftig keine Nachschüsse bei verschossenen Strafstößen mehr erlaubt sein.

Demnach würde sofort auf Abstoß entschieden werden, sollte der gegnerische Torwart den Ball parieren. Die Mitspieler des Schützen könnten also nicht mehr am Strafraum darauf lauern, einen Abpraller doch noch im Tor unterzubringen.

Unklar sei allerdings noch, was bei Pfosten- oder Lattenschüssen passiert, auf die der Torwart keinen Einfluss hatte.