Frank Mill gestorben: Fußball-Weltmeister von 1990 wird nur 67 Jahre alt - Todesursache geklärt

"Unsere Gedanken sind bei Frank Mills Familie und bei seinen Angehörigen. Borussia Dortmund trauert um einen großen Spieler der 80er- und 90er-Jahre", sagte Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung: "Fränkie war ein Schlitzohr auf dem Rasen und ein wunderbarer Gesprächspartner außerhalb des Spielfelds. Als er 1986 zu uns kam, ging es bergauf. Er hatte großen Anteil am Gewinn des DFB-Pokals 1989, der Vizemeisterschaft 1992 und dem Erreichen des UEFA-Pokal-Endspiels 1993."

Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der gebürtige Essener in der Nacht zu Dienstag verstorben sei. Mill wurde 67 Jahre alt, er hinterlässt zwei leibliche Kinder.

Trauer um Frank Mill: Der Fußball-Weltmeister von 1990 ist am Dienstag an den Folgen eines schweren Herzinfarktes verstorben. Dies bestätigten Mills frühere Vereine Borussia Dortmund , Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen.

Todesursache: Frank Mill erlitt Herzinfarkt

Mill hatte den Herzinfarkt bereits im Mai erlitten, laut "Bild" sei er von Notärzten reanimiert worden. "Wir sind in Gedanken bei Franks Familie und allen, die ihm nahestanden", hieß es in der Düsseldorfer Mitteilung. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schrieb: "Ruhe in Frieden, Frank" und bezeichnete den früheren Stürmer als "unseren Weltmeister von 1990".

"Frank war nicht nur einer der größten Fußballer, die Rot-Weiss Essen je hervorgebracht hat – er war auch ein feiner Mensch: bodenständig, authentisch und voller positiver Energie", sagte RWE-Vorstand Alexander Rang: "Mit seiner Art hat er nicht nur unseren Verein und das Ruhrgebiet geprägt, sondern war darüber hinaus ein Botschafter des Fußballs in ganz Deutschland. Wir sind sehr traurig. Mit Frank verlieren wir eine rot-weisse Legende – und einen echten Freund der RWE-Familie. Seine Leistungen bleiben unvergessen. Sie sind für uns Vorbild und Verpflichtung."

Mill gehörte zum Weltmeisterteam von 1990, das nun nach dem 2024 verstorbenen Andreas Brehme ihr zweites Mitglied verlor. Bei der Endrunde in Italien kam er nicht zum Einsatz, 1988 holte er die olympische Bronzemedaille bei den Sommerspielen in Seoul. Er spielte für Düsseldorf, Essen, Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Später arbeitete er kurzzeitig als Manager bei der Fortuna, gründete eine Fußballschule und war Mitglied der Dortmunder Traditionsmannschaft. Für die Nationalmannschaft lief er in 17 Länderspielen auf.