In der japanischen J1 League wird derzeit eine womöglich revolutionäre Neuerung getestet. Unentschieden wurden abgeschafft, das Punktesystem wurde angepasst. Verändert diese Maßnahme bald den weltweiten Fußball?

In der japanischen J1 League wird der Fußball-Spielbetrieb derzeit nach einem revolutionären Modus ausgetragen, der sich womöglich über den gesamten Globus ausbreiten könnte.

In der aktuell laufenden Übergangssaison wurden die Unentschieden abgeschafft. Im Falle eines Remis nach 90 Minuten haben beide Teams wie gewohnt einen Punkt sicher, es folgt aber sofort ein Elfmeterschießen, in dem ein zusätzlicher Zähler vergeben und damit ein Sieger ermittelt wird.

Der Sieger des Shootouts bekommt also insgesamt zwei Punkte gutgeschrieben, der Verlierer immerhin einen. Steht hingegen ganz normal nach 90 Minuten ein Sieger fest, bleibt die gewohnte Regel mit drei Zählern für den Gewinner bzw. null Punkten für den Verlierer bestehen.