Fußball
Fußball: Japanische Liga schafft Unentschieden ab - Vorbild für andere Wettbewerbe?
- Veröffentlicht: 15.02.2026
- 18:21 Uhr
- Chris Lugert
In der japanischen J1 League wird derzeit eine womöglich revolutionäre Neuerung getestet. Unentschieden wurden abgeschafft, das Punktesystem wurde angepasst. Verändert diese Maßnahme bald den weltweiten Fußball?
In der japanischen J1 League wird der Fußball-Spielbetrieb derzeit nach einem revolutionären Modus ausgetragen, der sich womöglich über den gesamten Globus ausbreiten könnte.
In der aktuell laufenden Übergangssaison wurden die Unentschieden abgeschafft. Im Falle eines Remis nach 90 Minuten haben beide Teams wie gewohnt einen Punkt sicher, es folgt aber sofort ein Elfmeterschießen, in dem ein zusätzlicher Zähler vergeben und damit ein Sieger ermittelt wird.
Der Sieger des Shootouts bekommt also insgesamt zwei Punkte gutgeschrieben, der Verlierer immerhin einen. Steht hingegen ganz normal nach 90 Minuten ein Sieger fest, bleibt die gewohnte Regel mit drei Zählern für den Gewinner bzw. null Punkten für den Verlierer bestehen.
Aktuell gilt die Regelung nur für die derzeit stattfindende Übergangssaison, die bis Anfang Juni ausgetragen wird. Mit diesem Turnier will der japanische Verband die Umstellung im Ligazyklus abfedern. Bis 2025 wurde die Liga im Kalenderjahr ausgetragen, ab Herbst folgt der Kalender dem Herbst-Frühjahr-Modus.
FIFA dürfte genau nach Japan schauen
Wenn die J1 League in ihre nächste reguläre Saison startet, ist nach derzeitigem Stand auch wieder die Rückkehr zu Unentschieden geplant. Allerdings könnte sich das Vorhaben noch ändern, sollten die Reaktionen auf den veränderten Modus besonders positiv ausfallen.
Auch die FIFA dürfte ganz genau hinschauen, wie das neue Format in Japan angenommen wird. Unentschieden sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen, es gab Stimmen, das Remis abzuschaffen. Eine Idee sah unter anderem vor, bei Ergebnissen von 0:0 keine Punkte zu vergeben. Wirklich konkret wurde dieses Vorhaben aber nicht.
Das System in Japan könnte dahingehend Vorreiter für eine globale Revolution des Fußballs sein. Der Modus erinnert beispielsweise an das internationale Eishockey, wo Siege nach regulärer Spielzeit auch höher gewertet werden als Erfolge nach Verlängerung oder Penaltyschießen.