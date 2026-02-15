Fußball
FC Barcelona: Spieler machen Hansi Flick nach Atletico-Klatsche offenbar Vorwürfe
- Veröffentlicht: 15.02.2026
- 17:34 Uhr
- Chris Lugert
Der FC Barcelona wurde im Hinspiel des Pokal-Halbfinales von Atletico Madrid nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Es folgte offenbar eine Aussprache, bei der auch Kritik an Trainer Hansi Flick geäußert wurde.
Für den FC Barcelona ist der erste Titel in der laufenden Saison quasi schon weg. Im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey setzte es bei Atletico Madrid eine 0:4-Demütigung, vor allem in der ersten Halbzeit wurden die Katalanen komplett überrollt. Das System von Trainer Hansi Flick wurde von seinem Gegenüber Diego Simeone vollständig ausgehebelt.
Wie die Sportzeitung "Sport" berichtet, soll Flick in der Halbzeit ausgerastet und regelrecht "explodiert" sein. Demnach polterte er seinen Spielern gegenüber: "Ihr müsstet noch höher zurückliegen!" Zwar spielte Barca anschließend eine bessere zweite Hälfte, konnte das Ergebnis aber nicht mehr verbessern.
Am Freitag soll es dann laut "Mundo Deportivo" und "The Athletic" zu einer Aussprache zwischen Mannschaft und Trainer gekommen sein, um das Debakel aufzuarbeiten. Flick habe erneut seinen Unmut geäußert und eine angeblich fehlende Einstellung seiner Schützlinge bemängelt.
Spieler kritisieren offenbar Flicks Taktik
Doch auch der ehemalige Bundestrainer selbst soll Gegenwind bekommen haben. Laut "The Athletic" gab es seitens der Spieler Kritik an Flicks taktischem Ansatz. In besonders wichtigen Spielen wie etwa einem Pokal-Halbfinale oder auch in der Champions League wünschten sich die Spieler eine pragmatischere Herangehensweise.
Der 60-Jährige verpasste Barcelona bei seinem Amtsantritt im Sommer 2024 eine taktische Umstellung, fortan setzten die Katalanen auf eine extrem hochstehende Abwehrkette, die so offensiv wie kaum eine andere europäische Spitzenmannschaft die Abseitsfalle als Mittel benutzt.
Was im ersten Jahr noch weitestgehend funktionierte, stößt in der aktuellen Spielzeit häufiger an seine Grenzen. Gegnerische Teams verstehen es besser, die Räume zu nutzen und brandgefährliche Konter zu fahren. Offenbar sehen die Spieler jetzt den Moment gekommen, gewisse Dinge anzupassen.