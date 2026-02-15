Der FC Barcelona wurde im Hinspiel des Pokal-Halbfinales von Atletico Madrid nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Es folgte offenbar eine Aussprache, bei der auch Kritik an Trainer Hansi Flick geäußert wurde.

Für den FC Barcelona ist der erste Titel in der laufenden Saison quasi schon weg. Im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey setzte es bei Atletico Madrid eine 0:4-Demütigung, vor allem in der ersten Halbzeit wurden die Katalanen komplett überrollt. Das System von Trainer Hansi Flick wurde von seinem Gegenüber Diego Simeone vollständig ausgehebelt.

Wie die Sportzeitung "Sport" berichtet, soll Flick in der Halbzeit ausgerastet und regelrecht "explodiert" sein. Demnach polterte er seinen Spielern gegenüber: "Ihr müsstet noch höher zurückliegen!" Zwar spielte Barca anschließend eine bessere zweite Hälfte, konnte das Ergebnis aber nicht mehr verbessern.

Am Freitag soll es dann laut "Mundo Deportivo" und "The Athletic" zu einer Aussprache zwischen Mannschaft und Trainer gekommen sein, um das Debakel aufzuarbeiten. Flick habe erneut seinen Unmut geäußert und eine angeblich fehlende Einstellung seiner Schützlinge bemängelt.