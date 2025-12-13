Fußball
Fußball-Ranking: Europäische Umsatz-Könige pro Heimspiel - sechs Bundesligisten dabei und Dortmund hinter Bayern, Stuttgart und Frankfurt
Welche europäischen Topklubs generieren pro Heimspiel den höchsten Umsatz? Ein Ranking zeigt, wo die Bundesligaklubs liegen.
Heimspiele sind für Fußballklubs eine durchaus lohnenswerte Angelegenheit. Für manche Teams mehr als für andere.
Die "Sport Bild" hat die Gesamteinnahmen der europäischen Topklubs miteinander verglichen und aufgelistet, was die einzelnen Vereine pro Heimspiel an Umsatz generieren.
Spitzenreiter ist dabei Real Madrid. Die Königlichen nehmen ganze 7,4 Millionen Euro pro Spiel im Bernabeu ein. Dicht gefolgt von Paris Saint-Germain, das mit 7,3 Millionen nur knapp dahinter liegt.
Auf den Plätzen drei und vier folgen mit dem FC Arsenal (6,1 Millionen) und Tottenham Hotspur (5,9 Millionen) zwei Premier-League-Klubs, ehe mit dem FC Bayern München auf Platz fünf der erste Klub aus der Bundesliga vertreten ist.
Der deutsche Rekordmeister verzeichnet pro Partie in der Allianz Arena einen Umsatz in Höhe von 5,7 Millionen Euro.
BVB nur Vierter in Deutschland
In den Top 30 sind insgesamt übrigens sechs Bundesligisten vertreten. Spannend: Borussia Dortmund ist in Deutschland nur der Klub mit den vierthöchsten Einnahmen, rangiert mit 2,2 Millionen Euro pro Heimspiel im Ranking auf Platz 21.
Davor liegen der VfB Stuttgart auf Platz 16 (2,6 Millionen) und Eintracht Frankfurt zwei Ränge dahinter (2,3 Millionen).
Dass der BVB zwar über die höchste Zuschauerkapazität in Deutschlands Fußball-Oberhaus verfügt, hier aber hinter vier Liga-Konkurrenten landet, wird vor allem mit der im Vergleich größeren Anzahl an VIP-Logen in den Stadien in München, Stuttgart und Frankfurt erklärt. Zudem fallen die Eintrittspreise bei den Schwarz-Gelben geringer aus, was auch mit der Einkommenssituation in der Stadt erklärt wird.
In das Ranking geschafft haben es zudem der 1. FC Köln auf Platz 26 (1,9 Millionen) und RB Leipzig auf Platz 30 (1,7 Millionen).
Die Zahlen stammen dem Bericht zufolge aus Berechnungen der UEFA und beruhen vor allem auf der Spielzeit 2023/2024. Berücksichtigt wurden nur Pflichtspiele.