Welche europäischen Topklubs generieren pro Heimspiel den höchsten Umsatz? Ein Ranking zeigt, wo die Bundesligaklubs liegen.

Heimspiele sind für Fußballklubs eine durchaus lohnenswerte Angelegenheit. Für manche Teams mehr als für andere.

Die "Sport Bild" hat die Gesamteinnahmen der europäischen Topklubs miteinander verglichen und aufgelistet, was die einzelnen Vereine pro Heimspiel an Umsatz generieren.

Spitzenreiter ist dabei Real Madrid. Die Königlichen nehmen ganze 7,4 Millionen Euro pro Spiel im Bernabeu ein. Dicht gefolgt von Paris Saint-Germain, das mit 7,3 Millionen nur knapp dahinter liegt.

Auf den Plätzen drei und vier folgen mit dem FC Arsenal (6,1 Millionen) und Tottenham Hotspur (5,9 Millionen) zwei Premier-League-Klubs, ehe mit dem FC Bayern München auf Platz fünf der erste Klub aus der Bundesliga vertreten ist.

Der deutsche Rekordmeister verzeichnet pro Partie in der Allianz Arena einen Umsatz in Höhe von 5,7 Millionen Euro.