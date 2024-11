Gewalt im Fußball: Bei einer Partie in der Kreisklasse wird der Schiedsrichter bewusstlos geschlagen.

Der Fußball hat wieder einmal seine hässliche Seite gezeigt – und das in Form einer brutalen Attacke. In Bayern wurde bei der Kreisklassen-Partie zwischen dem FT Jahn Landsberg 2 und dem TSV Finning am vergangenen Sonntag der zuständige Refereee mit einem Faustschlag bewusstlos geschlagen.

Wie "BR24" unter Berufung auf die Polizei berichtet, erlangte der Schiedsrichter sein Bewusstsein erst nach einer Minute wieder zurück.

Zuvor hatte der Offizielle in der 94. Minute eine Rote Karte gezeigt – direkt nach dem Tor zum 3:2 für Finning. Ein Spieler der Landsberger soll den Referee daraufhin lautstark beleidigt haben und nach dem Platzverweis ausgerastet sein. Die Partie wurde abgebrochen.

Der FT Jahn Landsberg hat sich bereits via Facebook entschuldigt. "Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesem Verhalten. Der betreffende Spieler wurde mit heutigem Datum aus dem Spielbetrieb und aus dem Verein ausgeschlossen. Dieses Verhalten spiegelt nicht die Werte wider, die wir unseren Mitgliedern nahelegen, und wir können und wollen solches Verhalten nicht tolerieren", heißt es dort.