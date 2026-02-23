Ende Januar hatte Drittligist Alemannia Aachen den umstrittenen Torhüter Manuel Riemann verpflichtet. Jetzt feierte er sein Debüt. Der nächste Einsatz folgt bald. Von Andreas Reiners und Kai Esser Geplant war das Comeback nicht. Beziehungsweise anders. Manuel Riemann sollte im Landespokal-Viertelfinale am Donnerstag bei Fortuna Köln sein Debüt für Drittligist Alemannia Aachen feiern. Doch weil sich Stammkeeper Fotios Pseftis gegen den SC Verl in der Schlussphase verletzte, durfte Riemann schon vorher ran. Und feierte mit den Aachenern beim 3:1 den ersten Heimsieg vor eigenem Publikum seit Anfang November. Derby zwischen Cottbus und Aue von Randalen überschattet - Fans stürmen Rasen Kein Wunder, dass der 37-Jährige nach dem Sieg bester Laune war. Auch wenn er nur gute zehn Minuten auf dem Platz stand. "Vor meiner Einwechslung war es schlecht, danach waren wir überragend", scherzte er im ran-Gespräch zu seiner Rückkehr auf den Platz. Und befand, dass es an der Zeit war, die Heimmisere zu beenden: "Das ist ja für das Stadion ein Trauerspiel."

Alemannia Aachen: Fans feiern Riemann Von den Fans wurde Riemann bei seiner Einwechslung gefeiert. Der Keeper war Ende Januar verpflichtet worden, nachdem die Leihe von Jan Olschowsky durch Borussia Mönchengladbach beendet wurde und der 24-Jährige nach Gladbach zurückkehrte. Mit Riemann wollte die Alemannia aber nicht einfach nur personellen Ersatz, sondern auch Erfahrung und Mentalität. Jemanden, der Abstiegskampf kennt und annimmt. Und vorangeht. Und auch mal dazwischenhaut. "Es macht Spaß, es ist ein großes Stadion, es ist ein großer Verein", erklärte Riemann seinen Schritt in die Drittklassigkeit: "Ohne irgendeinem Verein zu nahe treten zu wollen - ich hätte es auch nicht für jeden Klub nochmal gemacht. Aber dieser Traditionsverein macht Bock."

Riemann lange vereinslos Riemann war zuletzt über ein halbes Jahr lang vereinslos und bringt die Erfahrung aus insgesamt 464 Spielen im deutschen Profifußball mit. Auch die 3. Liga kennt der Schlussmann, aus seiner Zeit beim VfL Osnabrück. Über den SV Sandhausen kam er 2015 zum VfL Bochu,m wo er fast zehn Jahre unter Vertrag stand. Bundesweit schrieb er vor allem Schlagzeilen, als er sich im Abstiegskampf in der Saison 2023/24 mit seinem damaligen Klub überwarf und aus dem Kader geschmissen wurde. Im November 2024 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung, Riemann kehrte zurück. Im Januar 2025 wechselte er nach Paderborn, wo im Sommer schon wieder Schluss war. Seitdem suchte er nach einer neuen Herausforderung.

