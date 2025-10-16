Anzeige

Golden Boy: Real Madrid und Paris Saint-Germain stellen die meisten Kandidaten Die Shortlist entsteht aus einer Vorauswahl von 100 Spielern. Zunächst wird anhand des "Golden-Boy-Index", einem Algorithmus, der sich hauptsächlich aus der sportlichen Leistung, der Spielzeit und Vereinsstärke zusammensetzt, eine Rangliste erstellt. Mit Hilfe des Daten-Index wurde die Auswahl nun auf 20 Spieler verkürzt, die während Kalenderjahres, also saisonübergreifend, besonders hervorstachen. Hinzu kommen fünf sogenannte Wild Cards, die in der Vorauswahl auf den Plätzen 21 bis 100 gelandet sind und von der "Tuttosport"-Redaktion zusätztlich nominiert wurden. WM-Auslosung: DFB-Team doch noch im ersten Topf? Eine Jury aus 50 Journalisten und Journalisteninnen aus ganz Europa wird in den kommenden Wochen die Entscheidung treffen, wer aus den 25 Kandidaten den renommierten Preis in diesem Jahr bekommt. Die Verleihung der Trophäe findet seit 2003 statt, seitdem wird jährlich der beste U-21-Spieler in Europa ausgezeichnet. Um für die Wahl in Frage zu kommen, mussten die Youngster in diesem Jahr nach dem 1. Januar 2005 geboren werden. Die Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers findet im Rahmen einer Pressekonferenz im November statt. Als großer Favorit gilt 2025 Flügelspieler Desire Doue von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Mit jeweils drei Kandidaten stellen Real Madrid und PSG die meisten Vertreter auf der Shortlist. In der Vergangenheit wurden bereits zahlreiche Weltstars wie Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe und der letztjährige Gewinner Yamal ausgezeichnet.

