Der griechische Fußball steht unter Schock: Der zwölfmalige Nationalspieler George Baldock ist tot.

Dies bestätigte die Familie des 31-Jährigen am Donnerstag. Laut Medienberichten wurde der gebürtige Engländer und Sohn eines griechischen Vaters leblos in seinem Swimming Pool aufgefunden. "Als Familie sind wir schockiert über diesen schrecklichen Verlust. Wir bitten die Medien, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren", heißt es in der Erklärung der Familie.

Die griechische Super League, in der Baldock seit Sommer für Panathinaikos Athen spielte, hatte bereits am späten Mittwochabend auf die schlimme Nachricht reagiert. "Die gesamte Fußballfamilie der Super League bringt ihre tiefe Trauer über den unerwarteten Verlust unseres Nationalspielers George Baldock von Panathinaikos zum Ausdruck und spricht seiner Familie und seinen Angehörigen ihr tiefstes Beileid aus", schrieb die Liga bei X.

Vor seinem Wechsel nach Griechenland hatte Baldock sieben Jahre für Sheffield United in England gespielt. In der vergangenen Saison war er mit dem Klub aus der Premier League abgestiegen. Aufgrund einer Verletzung war der Verteidiger nicht für das Nations-League-Spiel gegen England am Donnerstag in Wembley nominiert worden, berichtet der griechische Fernsehsender ERT.

Sowohl die offizielle Website von Panathinaikos als auch die Social-Media-Seiten des Klubs auf X und Facebook wurden zu Ehren des Spielers geschwärzt - ebenso wie jene von Baldocks früherem Klub Sheffield.