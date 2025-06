Interviews am Spielfeldrand: Neue TV-Regeln in England

Interviews während des Spiels, Bilder aus der Kabine, Kameramänner auf dem Rasen: In der englischen Premier League sind die TV-Zuschauer künftig noch näher am Geschehen als bisher. Die Neuerungen sind nach Angaben der BBC und der Zeitung Daily Telegraph Teil des TV-Vertrags, der ab der kommenden Saison greift und den Klubs in vier Jahren umgerechnet 7,81 Milliarden Euro garantiert.