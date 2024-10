Jürgen Klopp über Engagement bei Red Bull: "Für mich ist es überragend"

"Ich habe Red Bull ja nie so kritisch begleitet. Als ich die Deutschland verlassen habe, war Red Bull Leipzig ja noch gar nicht in der Bundesliga", sagt Klopp, der einen Sinneswandel erklärt: "Als Hoffenheim aufkam, war ich auch der Meinung: 'Das ist doch nicht fair'. Aber diese Meinung habe ich geändert. Nicht weil es mir egal ist, sondern weil alles seine Zeit hat."

Dass es Gegenwind geben würde, war dem 57-Jährigen schon vorher bewusst. "Es war ja klar, dass das in Deutschland anders wahrgenommen werden würde als im Ausland. Der deutsche Fußball unterscheidet sich von anderen Ligen", erklärt der ehemalige Trainer des FC Liverpool.

Jürgen Klopp galt lange Zeit als der Liebling des gemeinen deutschen Fußballfans. Das hat sich mit seinem neuen Job jedoch geändert: Klopp wird zum Jahreswechsel Head of Soccer bei Red Bull.

Vor allem wollte Klopp in seinem Alter noch kein Fußball-Rentner sein. "Ich habe gesagt, dass ich mich nicht mehr an der Seitenlinie sehe. Ich bin 57, ich kann noch ein paar Jahre arbeiten."

"Für mich war klar, dass ich nicht gar nichts machen werde und da kam die Geschichte mit Red Bull. Für mich ist es überragend - ich kann nicht besonders viel, aber von Fußball verstehe ich etwas und nur darum geht es", erklärt Klopp sein Engagement.

"Im Grunde genommen bin ich nur ein Berater. Jemand, der in verschiedenen Situationen hoffentlich Ruhe reinbringt und dem Trainer nicht reinredet, aber mit ihm zusammenarbeitet", fährt Klopp fort. "Darüber hinaus kann ich ganz viel lernen, was ich lange nicht mehr gemacht hab, weil man in dem Geschäft immer nur abrufen muss."