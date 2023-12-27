ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026.

+++ 11. September, 19:22 Uhr: Schnappt sich Juventus im Januar den Ex-Münchner Zirkzee? +++

Bei Juventus Turin laufen wohl schon die Planungen für das Transferfenster im Januar 2026. Laut "Tuttosport" könnte dabei auch der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee eine Rolle spielen.

Demnach zählt der Niederländer von Manchester United wohl zu den möglichen Kandidaten als Ersatz für Dusan Vlahovic, der den Klub verlassen soll.

Nach seinem Wechsel zu United ist Zirkzee im Old Trafford oft nur Joker, hat davor in Italien für den FC Bologna aber bereits seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt.

Zirkzees Vertrag in Manchester läuft noch langfristig bis zum Sommer 2029 mit Option auf eine weitere Saison.