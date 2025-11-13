"Es ist ein harter Ausfall. Wir hätten uns gewünscht, dass er hier bei uns wäre, um die WM-Qualifikation gemeinsam zu feiern", erklärte Cucurella knapp.

Die Abberufung von Lamine Yamal aus der spanischen Nationalmannschaft sorgt weiter für Gesprächsstoff. Während einer Sponsorenveranstaltung äußerte sich auch Spaniens Außenverteidiger Marc Cucurella zu der angespannten Situation.

Marc Cucurella über Lamine Yamal: Das Wichtigste ist, "dass er wieder fit wird"

"Am Ende ist das Wichtigste, dass er wieder fit wird, zu seiner Bestform zurückkehrt und diese Beschwerden hinter sich lässt, denn das kommende Jahr wird sehr wichtig – und er ist ein entscheidender Spieler für uns", sagte Cucurella.

Der Außenverteidiger führte aus, dass Lamine Yamal "hierhergekommen ist und unbedingt bei uns sein wollte, aber am Ende ist das ein kompliziertes Thema. Ich habe auch Vereinskollegen, die unter denselben Beschwerden leiden und das ist wirklich eine schwierige Sache", erläuterte Cucurella. Mit Blick auf die WM-Qualifikation betonte der Chelsea-Star, dass die Gesundheit jedes Spielers an erster Stelle stehe.

Grund für den Ärger ist eine Schambeinverletzung bei Lamine Yamal, die Barca ohne Absprache mit dem spanischen Verband behandeln ließ. Das führte zu Spannungen zwischen Nationalteam und dem Klub, aus derer Konsequenz der Youngster trotz ursprünglicher Nominierung wieder nach Hause geschickt wurde.