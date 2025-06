Leroy Sane: Nächster Transfer-Coup für Galatasaray? Auch Ex-DFB-Star soll zugesagt haben

Galatasaray Istanbul könnte wohl neben Leroy Sane einen weiteren deutschen Star in die Süper Lig locken.

Galatasaray Istanbul: Ilkay Gündogan hat noch Vertrag bis 2026

Dafür soll der Mittelfeldstar von Manchester City auch ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien ausgeschlagen haben. "Wenn ich in die Türkei zurückkehre, dann spiele ich bei Galatasaray", wurde Gündogan schon in der Vergangenheit von der Zeitung "Hürriyet" zitiert.

Obwohl sein Vertrag bei ManCity noch bis Sommer 2026 läuft, dürften ihm die "Skyblues" dem Bericht nach wohl keine Steine in den Weg legen, wenn er sich schon ein Jahr vor Ablauf des Kontrakts in Richtung Istanbul verabschieden will.

Auch interessant :Leroy Sane zu Galatasaray Istanbul: Ex-Verantwortlicher des FC Bayern überrascht