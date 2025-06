Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Bayern und die Sane-Verhandlungen: Nach Berater-Wechsel nochmal nachgebessert? Dass die Bayern-Bosse ihr Angebot danach noch einmal deutlich nachgebessert haben, kann sich Reschke nicht vorstellen: "Dann würde ja bei zukünftigen Verhandlungen jeder Berater sagen, bei Zahavi zahlt ihr ja auch mehr, und es würden immer höhere Gehälter gefordert. Das kannst du dir ja gar nicht leisten als Klub." Zwar könnten Entscheidungen "ja durchaus nochmal neu diskutiert werden, aber doch bitteschön nicht, weil auf einmal ein neuer Berater da ist. Das wäre ja irre." Bei Galatasaray bescherte der in vielen Verhandlungsrunden gestählte Israeli dem 70-maligen Nationalspieler einen ab 1. Juli 2025 gültigen Vertrag über drei Jahre. Das ebenfalls veröffentlichte Jahresgehalt beträgt neun Millionen Euro netto, hinzu kommt ein sogenannter Treuebonus in Höhe von drei Millionen Euro. Galatasaray Istanbul: Nach Leroy Sane - auch Ilkay Gündogan soll zugesagt haben

Nico Williams: Darum ist er die beste Lösung für Bayern "Der wirtschaftliche Aspekt scheint eine entscheidende Rolle gespielt zu haben. Angeblich war das Angebot von Galatasaray exorbitant", ordnet Reschke Sanes Entscheidung ein. Aber das muss natürlich nicht der einzige Beweggrund sein: "Vielleicht ging es Leroy auch einfach nochmal um eine ganz andere, neue Erfahrung." Auch das besondere Flair in der fußballverrückten Türkei könne eine Rolle gespielt haben: "Man sieht natürlich bei dem Empfang: Das ist eine spezielle Euphorie und Begeisterung in der Türkei. Wenn man die Stadionatmosphäre bei Galatasaray einmal erlebt hat: Das ist ein emotionaler Hexenkessel und die Stimmung ist gigantisch." Klar ist für den in seiner Funktionärskarriere auch schon bei Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und Schalke 04 angestellten 67-Jährigen: "Das ist selbstverständlich völlig in Ordnung, wenn der Leroy diese Entscheidung so trifft."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern - Max Eberl verrät: Darum ist Leroy Sane wirklich gewechselt

Reschke über Fußballer-Gehälter: "Keine Vergleichsskala bei Phantasialand-Summen" Grundsätzlich sieht es Reschke jedoch kritisch, wenn gut verdienende Profis links und rechts auf die Gehaltsabrechnungen der Teamkollegen schielen und entsprechend weitere Millionen für sich herauspressen wollen: "Ich würde jedem Spieler dringend empfehlen, bei diesen Phantasialand-Summen, die im Topbereich gezahlt werden, keine Vergleichsskala anzusetzen, sondern zu fragen: Fühle ich mich wertgeschätzt und bin zufrieden? Völlig unabhängig davon, was andere verdienen." Seine abschließende Meinung zu den offenbar wochenlangen Verhandlungen zwischen dem Sane-Lager und den Bayern-Bossen: "Irgendwann fängt es an, absurd zu werden. Ich war lange in dem Geschäft tätig, ich kann da vieles einschätzen. Dieses Angebot von Bayern München war ganz gewiss super-wertschätzend." Allein beim Blick auf Sanes kommende Herausforderungen auf Vereinsebene findet Reschke: "Sportlich ist das kein Schritt nach vorne. Bei allem Respekt vor Galatasaray, bei allem Respekt für die türkische Liga: Die ist nicht vergleichbar mit der Bundesliga." Dennoch kann er nicht nachvollziehen, wenn jetzt das Ende der DFB-Karriere des Linksfußes heraufbeschworen wird. "Leroy Sane ist von der Qualität her Nationalspieler. Ist ja jetzt nicht so, dass er zukünftig in Liechtenstein spielt. Die türkische Liga besitzt hohe Qualität und Gala spielt auch immer international. Die Problematik Nationalmannschaft sehe ich deshalb nicht", ordnet Reschke Sane weiter als Kandidaten für Bundestrainer Julian Nagelsmann ein.

Bundesliga-Transfergerüchte: Frankfurts Ekitike weckt Interesse bei nächstem Big Player aus der Premier League 1 / 22 © Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Ein neuer Big Player im Werben um Frankfurts Hugo Ekitike. Wie "Sky" berichtet, soll nun auch Manchester United Interesse an dem Stürmer haben. Die Red Devils machen damit Liverpool und Chelsea Konkurrenz, die ebenfalls um den 22-Jährigen buhlen. Für den Franzosen, der in der vergangenen Saison in der Liga mit 15 Treffern und acht Vorlagen herausstach, fordert die Eintracht allerdings knapp 100 Millionen Euro an Ablöse. Sein Vertrag bei den Adlern ist noch vier Jahre lang gültig. © Getty Images Noah Atubolu (SC Freiburg)

Der 23 Jahre alte Keeper des SC Freiburg will sich bei der U21-EM 2025 in der Slowakei (live in Sat. 1 und im Livestream auf ran.de und Joyn) ins Rampenlicht parieren. Doch bereits vorher gibt es Interesse am deutschen Torwart. Laut "Calciomercato" gab es ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der AC Mailand und der Breisgauer. © Branislav Racko Noah Atubolu (SC Freiburg)

Die "Rossoneri" wollen Atubolu wohl als perspektivischen Nachfolger des französischen Schlussmanns Mike Maignan. Der 29-Jährige hat in Mailand nur einen Vertrag bis 2026 und liebäugelt wohl mit einem Wechsel. Auch West Ham United scheint an Atubolu interessiert. Ein erstes Angebot gibt es demnach aber noch nicht. © IMAGO/Ulrich Wagner Kim Min-jae (FC Bayern München)

Nach zwei Saisons beim FC Bayern könnte sich die Zeit in München für Kim Min-jae dem Ende zuneigen. Die sportliche Führung des Rekordmeisters ist nicht vollends von dem Koreaner überzeugt. Einem Verkauf ist man nicht abgeneigt. Nun soll sich auch der erste Interessent herauskristallisieren. Die AC Mailand soll sich um die Dienste des Innenverteidigers bemühen. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". ... © IMAGO/Revierfoto Kim Min-jae (FC Bayern München)

... Dem italienischen Sportblatt zufolge soll der Berater des 28-Jährigen bereits den Markt sondiert haben: Als Wunschziel gilt demnach die Serie A. Auf Grund von wirtschaftlichen Faktoren ist ein Transfer derzeit jedoch noch nicht heiß. Die Bayern-Bosse sind nicht an einer Leihe interessiert und wollen 30 Millionen Euro fix. Auch das Gehalt - Kim verdient in München wohl rund acht bis neun Millionen Euro - stellt eine Hürde dar. © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Drei Vereine aus der spanischen Heimat sollen laut "Sky" am Bayern-Spieler interessiert sein. Zuletzt war Zaragoza an CA Osasuna aus Pamplona verliehen, jetzt wollte er sich offenbar wieder für einen Platz im Bayern-Kader empfehlen. Doch Trainer Vincent Kompany ist wohl nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant ... © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Die Bayern wollen Zaragoza demnach am liebsten direkt verkaufen und nicht wieder verleihen. Er hat noch einen Vertrag bis 2029. Celta Vigo, Real Betis und Villareal können sich dem Bericht nach einen Deal vorstellen. Es soll auch lose Anfragen aus Italien und England geben. © IMAGO/motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Der FC Liverpool soll an Benjamin Sesko von RB Leipzig interessiert sein. Allerdings steht der Slowene auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, hier könnte es also zu einem englischen Duell kommen. Laut "Sky" gab es zwischen Arsenal und Leipzig bereits Gespräche, Mikel Arteta will ihn demnach unbedingt haben. Liverpool müsste sich hier also wohl beeilen. © Photo Players Images Christian Kofane (Albacete)

Bayer Leverkusen steht offenbar vor einem Transfer des 18 Jahre alten Supertalents Christian Kofane. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, befinde sich der Werksklub beim Senkrechtstarter aus der 2. Liga von Albacete Balompie in der Pole Position. Kofane traf in nur 19 Spielen für seinen Klub schon achtmal. © Photo Players Images Christian Kofane (Albacete)

Wie die Regionalzeitung "La Tribuna de Albacete" berichtet, seien vor einem Abschluss des Deals nur noch wenige Fragen zu klären. So soll es unter anderem um eine Ausstiegsklausel für das Sturmtalent aus dem Kamerun gehen, die angeblich bei fünf Millionen Euro liegt. An dem Teenager sollen auch Real Madrid, Atletico und der FC Barcelona interessiert sein. © Shutterstock Jobe Bellingham (AFC Sunderland)

Der umworbene Youngster Jobe Bellingham hat offenbar eine erste Entscheidung getroffen. Wie "Sport1" berichtet, wird der 19 Jahre alte Bruder von Real-Madrid-Star Jude Bellingham nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln. Demnach habe die Spielerseite den Hessen offiziell abgesagt. Damit bleiben wohl nur noch Borussia Dortmund und ... © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (AFC Sunderland)

... RB Leipzig im Rennen um den Mittelfeldspieler. Allerdings dürften die Sachsen nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts kaum Chancen gegen den BVB haben. Bellingham war mit dem AFC Sunderland kürzlich in die Premier League aufgestiegen und wurde in der Championship zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Sein Vertrag läuft bis 2028. © Getty Images Mark Flekken (FC Brentford)

In Leverkusen steht ein Umbruch bevor. Eventuell auch auf der Torwart-Position. Stammkeeper Lukas Hradecky ist 35 Jahre alt, Matej Kovar konnte bisher nicht überzeugen. Dementsprechend schaut sich Bayer um und ist dabei wohl auf Ex-Freiburg-Torhüter Flekken gestoßen. Laut "kicker" arbeitet die Werkself seit Wochen an einer Verpflichtung. In England hat er noch bis 2027 einen Vertrag, im Gespräch sind 15 Millionen Euro Ablöse. © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

Der FC Bayern München soll sich laut dem Portal "Teamtalk" mit Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes als möglichem Sommer-Neuzugang beschäftigen. Demnach dürften die Münchner Bosse zeitnah Gespräche mit dem Umfeld des 30-jährigen Portugiesen suchen, wie es im Bericht heißt. Dabei soll die Möglichkeit eines Transfers an die Säbener Straße ausgelotet werden. Neben dem FCB … © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

... soll aber auch der saudi-arabische Topklub Al-Hilal Interesse am Nationalspieler haben. Bereits im Sommer 2024 dürften hingegen die Münchner Fernandes schon auf dem Zettel gehabt haben. Damals wurde diese Spur aber nicht konkreter. Fernandes' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, zudem gibt es eine Option auf eine weitere Spielzeit. © Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

Laut "Sky" zeigt der FC Bayern Interesse an Rafael Leao. Der Portugiese soll die Lücke auf dem linken Flügel schließen und als Ersatz für Leroy Sane kommen, der vor einem Abgang steht. Dem Bericht zufolge pflegt Max Eberl ein sehr positives Verhältnis mit Leao-Agent Jorge Mendes. Es soll bereits zu Gesprächen zwischen den beiden Parteien gekommen sein ... © UEFA via Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

... Bei der AC hat der Flügelstürmer noch bis 2028 Vertrag. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. In der Serie A legte der 25-Jährige in dieser Saison acht Treffer auf und erzielte daneben zehn weitere Tore. Auch in der Königsklasse konnte er dreimal knipsen. © Shutterstock Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Oder wird es doch ein anderer Spieler, der in die Fußstapfen von Sane tritt? Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion soll bei den Bayern ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der Japaner traf in dieser Premier-League-Saison zehnmal und gilt als einer der besten Dribbler der Liga. Konkret soll das Interesse laut "Bild" jedoch noch nicht sein. © Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Droht der Eintracht trotz der Qualifikation für die Champions League ein Ausverkauf im Sommer? Die Spieler aus Frankfurt sind begehrt, darunter auch Hugo Larsson. Laut "Marca" zeigt Real Madrid Interesse an dem Schweden. Nach den Transfers von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold möchten die Blancos auch im Mittelfeld nachlegen. Dem Bericht zufolge liegt dahingehend der Fokus auf dem Youngster der Eintracht. © NurPhoto via Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Real Madrid soll demnach bereits mehrmals in der Stadt am Main präsent gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten. Der Vertrag von Larsson ist noch bis 2029 gültig - sein Marktwert wird derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert. Ein Transfer würde für die Madrilenen also durchaus kostenintensiv werden. © IPS Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Laut "Sky" hat Bayern wieder ein Auge auf den ehemaligen Leipziger Angreifer geworfen. Nkunku will unbedingt einen dauerhaften Abgang von den Londonern, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Mit den Münchnern hatte man im Winter schon eine mündliche Einigung erzielt, der Deal zerschlug sich allerdings. Auch andere Top-Klubs haben ein Interesse bei dem Franzosen hinterlegt. © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (FC Sunderland)

... die Verantwortlichen bei RB "einen guten Draht" zur Bellingham-Familie haben sollen. Dennoch wird Leipzig im Poker um den Jungstar nur eine Außenseiterchance eingeräumt.

Anzeige

Anzeige

Reschke über Sane-Nachfolger bei Bayern: "Williams wäre absoluter Top-Transfer" Gedanken über einen Sane-Nachfolger muss sich dagegen der FC Bayern machen. Und da hat Reschke einen klaren Favoriten: "Wenn es ihnen gelingt, Nico Williams zu verpflichten, dann sage ich: Herzlichen Glückwunsch! Für mich wäre das ein absoluter Top-Transfer für die Bayern." Der spanische Nationalspieler wird bereits länger mit den Münchnern in Verbindung gebracht, spielte quasi zuletzt im Nations-League-Finale in der Allianz Arena vor. Bei Athletic Bilbao soll Williams eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem bis 2027 laufenden Vertrag haben. FIFA Klub-WM 2025: So viel Preisgeld können die Vereine beim Turnier in den USA verdienen

Die neuen Regeln bei der FIFA Klub-WM 2025 in den USA - Bodycams, VAR, Zeitspiel Unabhängig davon, wer am Ende an der Säbener Straße aufschlägt, ist für Reschke klar: "Die Nachfolger-Lösung wird vermutlich wesentlich teurer sein als eine Sane-Verlängerung, weil die Bayern neben einem hohen Gehalt auch eine Ablösesumme bezahlen müssen." Bei Galatasaray könnte Sane derweil nur der Anfang sein. Dem türkischen Meister wird Interesse an Ilkay Gündogan, Hakan Calhanoglu, Bernardo Silva und Marc-Andre ter Stegen nachgesagt. Zudem soll der bislang nur von der SSC Neapel ausgeliehene Torjäger Victor Osimhen fest verpflichtet werden. Am Geld würde es offenbar nicht scheitern. Der Verkauf des Trainingsgeländes soll 800 Millionen Euro eingebracht haben.

FC Bayern - Max Eberl über die Wirtz-Absage: "Eine neue Tür geht auf"

Anzeige

Anzeige