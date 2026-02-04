Ligapokal: Titelverteidiger Newcastle scheitert an ManCity

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw haben mit Newcastle United die erfolgreiche Titelverteidigung im englischen League Cup verpasst. Im Halbfinal-Rückspiel verloren die Magpies 1:3 (0:3) gegen Manchester City, bereits das Hinspiel im St. James' Park hatte das Starensemble der Skyblues von Teammanager Pep Guardiola mit 2:0 für sich entschieden.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Omar Marmoush, der anstelle von Stürmerstar Erling Haaland beginnen durfte, sorgte im Etihad Stadium mit seinem Doppelpack früh für eine Vorentscheidung (7./29.), Tijjani Reijnders (32.) legte nach. Der eingewechselte Anthony Elanga traf auf Vorarbeit von Thiaw für Newcastle (62.), Woltemade blieb zur Pause in der Kabine.

City folgt damit dem FC Arsenal ins Finale, die Gunners hatten sich am Dienstag auch dank eines späten Treffers von DFB-Stürmer Kai Havertz mit 1:0 gegen den FC Chelsea durchgesetzt (Hinspiel 3:2). Das Endspiel um den Carabao Cup steigt am 22. März im Wembley-Stadion.