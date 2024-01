WM nicht im maßgeblichen Zeitraum

Der maßgebliche Zeitraum für die Wahl "erstreckte sich vom 19. Dezember 2022 bis einschließlich 20. August 2023", so die FIFA. Die WM 2022 in Katar, bei der Messi mit Argentinien seine Karriere krönte, endete am 18. Dezember. Nüchtern betrachtet fällt also das unschöne Aus bei Paris St. Germain und der Wechsel in die MLS zu Inter Miami in den Zeitraum. Dazu die Meisterschaft in Frankreich und der Leagues Cup in den USA.

Um es auf den Punkt zu bringen: Niemand versteht diese Wahl, die Messi nicht für seine Leistungen im genannten Zeitraum würdigt, sondern eher für sein Lebenswerk. Was aber nun mal nicht zur Wahl stand.