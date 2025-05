Dass sich Lionel Messi und Luis Suarez auch privat prächtig verstehen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bereits in gemeinsamen Zeiten beim FC Barcelona sah man die Beiden oftmals zusammen - mittlerweile sind sie auch bei Inter Miami wieder vereint und sollen auch bei der Klub-WM (live in SAT.1 und auf Joyn ) für Furore sorgen.

Luis Suarez: Der Traum vom Profi-Klub

Mit Messi steigen auch die Ambitionen: Der Verein wird ab sofort Teil von Turnieren des uruguayischen Fußballverbands sein. Zudem soll der Weg in das Fußball-Oberhaus gelingen. Den Start legt Deportivo LSM aber in der Division B, der 2. uruguayischen Amateurliga hin.

Messi zeigt sich auf Instagram sehr begeistert über die neue Herausforderung: "Ich bin stolz und glücklich, dass du mich ausgewählt hast, und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Klub an deiner Seite weiter aufzubauen." In welchem Umfang der Argentinier das Projekt auch finanziell unterstützt ist noch nicht klar.

Auf dem Weg zum Profistatus wächst der Klub bereits jetzt stetig an. So knackte der Klub in Ciudad de la Costa die 3000-Mitglieder-Marke. Auch in Sachen Kosten spart Suarez keinen Cent: Die Mannschaft trainiert im "Luis Suarez Komplex" - die Anlage umfasst 20 Hektar inklusive Kunstrasenstadion für 1400 Zuschauer und einem Fußballplatz mit Platz für weitere 620 Beobachter.