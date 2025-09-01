Fußball
Lionel Messi und Inter Miami kassieren bittere Niederlage - Luis Suarez löst Schlägerei aus
- Aktualisiert: 01.09.2025
- 07:38 Uhr
- SID
Inter Miami und Lionel Messi verlieren im Finale des Leagues Cup deutlich gegen die Seattle Sounders. Bei Luis Suarez brennen im Nachgang die Sicherungen durch.
Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami im Finale des Leagues Cups eine herbe Enttäuschung erlebt. Inter verlor gegen die Seattle Sounders deutlich mit 0:3.
Die Sounders sind damit das erste Team, das alle möglichen nordamerikanischen Trophäen mindestens einmal gewonnen hat.
Inters Frust entlud sich nach dem Schlusspfiff, als Luis Suárez eine Schlägerei auslöste.
Der 38-Jährige aus Uruguay soll zunächst Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas gewürgt und dann ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckt haben.
"Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben", sagte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano.
Knapp 70.000 Zuschauer sehen Messi verlieren
Riesig war die Freude bei den Sounders. "Es ist ein großartiger Tag, ein Sounder zu sein", sagte Trainer Brian Schmetzer.
Man habe schließlich "gegen eines der besten Teams unserer Liga und gegen Messi, den besten Spieler der Welt" gespielt.
Das Wichtigste in Kürze
Osaze De Rosario, Alex Roldan per Elfmeter und Paul Rothrock trafen für Seattle vor der Rekordkulisse für ein Leagues-Cup-Spiel von 69.314 Zuschauern im Lumen Field.
"Es ist verrückt, es ist ein wahr gewordener Traum, ich habe Messi in einem Finale geschlagen", sagte De Rosario begeistert.
Beide Finalisten ebenso wie der Drittplatzierte Los Angeles Galaxy (2:1 gegen Orlando City) sind für den CONCACAF Champions Cup 2026 qualifiziert.
Bei diesem Turnier geht es wiederum um die Qualifikation für die Klub-WM 2029.
Auch interessant: Transfer-Ticker: Deadline Day im Sommer 2025 - Alexander Isak vor Rekordwechsel zum FC Liverpool