Inter Miami und Lionel Messi verlieren im Finale des Leagues Cup deutlich gegen die Seattle Sounders. Bei Luis Suarez brennen im Nachgang die Sicherungen durch.

Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami im Finale des Leagues Cups eine herbe Enttäuschung erlebt. Inter verlor gegen die Seattle Sounders deutlich mit 0:3.

Die Sounders sind damit das erste Team, das alle möglichen nordamerikanischen Trophäen mindestens einmal gewonnen hat.

Inters Frust entlud sich nach dem Schlusspfiff, als Luis Suárez eine Schlägerei auslöste.

Der 38-Jährige aus Uruguay soll zunächst Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas gewürgt und dann ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckt haben.

"Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben", sagte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano.