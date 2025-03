Lothar Matthäus äußert scharfe Kritik an England-Coach Thomas Tuchel

So habe Southgate "vielleicht nicht den attraktivsten Fußball spielen lassen und keinen Titel geholt. Aber er war mit England im Finale, zweimal im Finale bei der Europameisterschaft und das muss Tuchel erst mal schaffen", so Matthäus.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel muss für seine Kritik an Vorgänger Gareth Southgate seinerseits saftige Kritik einstecken. "Das gehört sich nicht. Da kriegt ein Trainer normalerweise die Rote Karte, weil man gegen einen Vorgänger nicht nachtritt", erklärte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Funktion als "RTL"-Experte.

Thomas Tuchel übt deutliche Kritik an den ehemaligen Coach der Three Lions Gareth Southgate. Die scharfe Kritik an seinen Vorgänger beschert dem England-Trainer keine Sympathien.

Für Matthäus sind das alles andere als verständliche Aussagen. "Das hat er gar nicht nötig. Das ist wieder so ein typischer Thomas Tuchel. Er hat in München auch Fässer aufgemacht, die im Endeffekt zu waren. Diese Dinge haben eigentlich in seine Karten gespielt. Aber er musste irgendetwas sagen und machen. Und das war das, was sie in München am meisten kritisiert haben."

Und weiter: "Er hat immer irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit mitgebracht. Er sollte auch mal die Fehler bei sich selbst suchen. Und sich dann von der menschlichen Seite so zeigen, dass er über den Dingen steht."