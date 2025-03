Erfolgreicher Start für Thomas Tuchel in seine Ära als englischer Nationaltrainer. Zum Auftakt der WM-Qualifikation schlagen die Three Lions Albanien. So reagierte die Presse auf der Insel.

Einstand nach Maß für Thomas Tuchel: Der neue englische Nationaltrainer feierte zum Auftakt der WM-Qualifikation einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Albanien. Debütant Myles Lewis-Skelly (19.) und Kapitän Harry Kane (77.) erzielten die Treffer.

Vor dem Spiel hielt sich Tuchel an seine Ankündigung und verzichtete darauf, die Nationalhymne "God save the king" mitzusingen. Dieses Privileg müsse er sich erst verdienen, erklärte der ehemalige Bayern-Trainer.

Die Fans im Londoner Wembley-Stadion bereiteten dem 51-Jährigen einen angenehmen Empfang, auf einem Transparent in der Fankurve stand: "Welcome to the home of football, Thomas."

Wie aber bewertete die englische Journaille den Einstand des ehemaligen Chelsea-Trainers auf der Bank der Three Lions? ran hat die Pressestimmen von der Insel gesammelt.