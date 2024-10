"Vor dem Spiel in Köln wurde ein Junge aus Torcida mit einem Messer verletzt", ist im Post zu lesen: "Es tut mir leid, dass so etwas passiert ist. Von meiner Seite gibt es volle Unterstützung und ich bin immer bereit, den Fans zu helfen. Gute Besserung."

Der Mann aus Polen wurde in der Kölner Fußgängerzone bei einer Auseinandersetzung rivalisierender Gruppen mit einem Messer attackiert und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert werden musste. Dort besuchte ihn "Poldi" nun, wie er auf seinem "Twitter"-Account dokumentierte.

Zwei Tore – je eines für jedes Team – steuerte der Fanliebling an diesem besonderen Abend bei und genoss die gut 60 Minuten auf dem Rasen, ehe er sich mit einer emotionalen Rede an die Zuschauer wandte. Großer Wermutstropfen der Veranstaltung war jedoch die Verletzung eines Fans im Vorfeld .

Lukas Podolski erlebte am Donnerstag live auf ProSieben ein Abschiedsspiel , wie er es sich wohl nicht schöner hätte wünschen können. Im pickepackevollen Stadion seines Herzensvereins 1. FC Köln tobte er sich an der Seite vieler Weggefährten aus.

Podolski und der verletzte Fan aus Polen: Dank an Torcida

Torcida ist eine Fangruppierung von Podolskis aktuellem Klub Gornik Zabrze. In einem seiner zahlreichen Instagram-Posts zum offiziellen Abschiedsspiel bedankte sich der 130-malige Nationalspieler auch bei diesen mitgereisten Fans.

In dem Video besingen sie Podolski und er reckt mehrmals beide Fäuste in die Höhe. Dazu schrieb der Weltmeister von 2014: "Rund 2500 Fans. Danke Torcida, dass du heute Abend mit mir in Köln warst! Der 1. FC Köln und Gornik Zabrze sind die beiden Vereine, die mir am meisten am Herzen liegen. Die Atmosphäre, die du geschaffen hast, war außergewöhnlich!"

Mindestens bis Ende der Saison darf ihn Torcida noch auf dem Rasen nach vorne peitschen, denn bis dahin läuft sein aktueller Vertrag noch. Und auch der verletzte Fan wird sich sicher noch auf den Rängen von Podolski verabschieden können.