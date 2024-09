Tatsächlich ist dies eine weitere Parallele zwischen Ronaldo und ter Stegen. Den ersten Patellasehnenanriss zog sich der Brasilianer bereits 1995 im Alter von 19 Jahren zu. In seiner Zeit bei Inter Mailand verletzte er sich im Herbst 1999 am Knie, er gab vier Monate später sein Comeback und riss sich nach nur sechs Minuten Einsatzzeit die Patellasehne. Fast eineinhalb Jahre fiel Ronaldo im Anschluss aus, die Fortsetzung seiner Karriere war damals in Gefahr.

Nun ist ter Stegens Patellasehne, eine der größten Sehnen im menschlichen Körper, die die Kniescheibe (Patella) mit dem Schienbeinknochen verbindet, in eben diesem rechten Knie gerissen. Bereits am Montag wurde ter Stegen operiert. "Ich fühle mich positiv und stark, jetzt fokussiere ich mich auf meine Genesung", schrieb der 32-Jährige, der schnellstmöglich mit der Reha beginnen soll, auf X.

Auch ter Stegen hatte in seiner Karriere immer wieder Probleme mit dem rechten Knie. Bereits 2020 und 2021 wurde er deswegen operiert und verpasste die Europameisterschaft in England.

Hauptproblem nach der Operation ist der Verlust an Muskelmasse

"Man versucht heutzutage, den Patienten schon früh funktionell zu mobilisieren, was bedeutet, den Patienten in die Bewegung zu bekommen. Normalerweise wird die Sehne bei der Operation wieder vernäht, teilweise mit Knochenankern an der Kniescheibe refixiert. Zusätzlich wird eine Drahtcerclage, die McLaughlin-Schlinge, eingebracht. Diese Schlinge sichert die Sehne in den ersten sechs Wochen, damit sie nicht sofort wieder ausreißt", sagt Dr. Salzmann.

"Wir haben früher eine Beugung von 90 Grad zugelassen, damit man frühzeitig mit Physiotherapie und Muskelaufbau beginnen kann. Denn das Hauptproblem bei allen Knieverletzungen - sei es eine Kreuzbandverletzung oder eine Patellasehnenverletzung - ist, dass gerade ein Profisportler extrem schnell Muskelmasse verliert. Diese Muskelmasse wieder aufzubauen ist das, was Zeit kostet und die Reha so anstrengend macht", erklärt der Orthopäde weiter.

Patellasehnenrisse gibt es allerdings nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, wie beispielsweise Eishockey, Rugby oder in der Sprungsportart Basketball, erzählt Salzmann. Und natürlich auch im Tennis.