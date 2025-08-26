Anzeige
Fußball

Marc-Andre ter Stegen steckt für Jens Lehmann in einer "ganz blöden Situation"

Jens Lehmann leidet mit Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen. Die Situation beim FC Barcelona sei verzwickt.

Dem einstigen Nationaltorhüter Jens Lehmann geht die komplizierte Situation von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona nahe.

"Für Marc-André ist das natürlich eine ganz blöde Situation. Weil er im Verein nur zweite oder dritte Wahl gewesen wäre und jetzt keine Möglichkeit hat, den Verein zu wechseln durch seine Verletzung", sagte Lehmann bei der Verleihung der Sport-Bild-Awards am Montagabend in Hamburg.

"Das Traurige daran ist", führte Lehman aus, "dass er natürlich nächsten Sommer bei der WM spielen möchte."

Lehmann gönnt ter Stegen schnelle Rückkehr

Er hoffe, sagte der deutsche Stammkeeper der Heim-WM 2006, dass ter Stegen "schnell fit" werde "und einen neuen Verein findet oder sogar bei Barcelona spielt. Das wäre ihm zu gönnen."

Nationaltorhüter ter Stegen fällt nach einer Rückenoperation mehrere Monate lang aus. Von Trainer Hansi Flick wurde er schon vor dem Eingriff außerdem zur Nummer drei degradiert.

Trotz eines Vertrags bis 2028 steht seine Zukunft in den Sternen.

