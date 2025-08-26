Marc-Andre ter Stegen steckt für Jens Lehmann in einer "ganz blöden Situation"

Jens Lehmann leidet mit Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen. Die Situation beim FC Barcelona sei verzwickt.

Dem einstigen Nationaltorhüter Jens Lehmann geht die komplizierte Situation von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona nahe.

"Für Marc-André ist das natürlich eine ganz blöde Situation. Weil er im Verein nur zweite oder dritte Wahl gewesen wäre und jetzt keine Möglichkeit hat, den Verein zu wechseln durch seine Verletzung", sagte Lehmann bei der Verleihung der Sport-Bild-Awards am Montagabend in Hamburg.

"Das Traurige daran ist", führte Lehman aus, "dass er natürlich nächsten Sommer bei der WM spielen möchte."