Massenschlägerei nach Playoff-Spiel: Hooligan-Eklat in den Niederlanden

Nach einem 0:0-Unentschieden im Hinspiel gewann Telstar gegen den FC Den Bosch nach einem Treffer in der Verlängerung mit 2:1. Nach Abpfiff stürmten jubelnde Telstar-Anhänger den Platz, auch gegnerische Fans verschafften sich Zutritt zum Rasen.

Unschönes Ende eines Fußballspiels in den Niederlanden! Nach dem Halbfinal-Rückspiel der Playoffs um den Aufstieg in die erste niederländische Liga (Eredivisie, Anm. d. Red.) ist es zu heftigen Ausschreitungen gekommen.

In den Niederlanden kommt es nach einem Playoff-Spiel um den Aufstieg in die erste Liga zu einer hässlichen Massenschlägerei zwischen Zuschauern.

In der Folge entwickelte sich eine Massenschlägerei mit unzähligen tätlichen Angriffen. Fans beider Vereine schubsten, traten und prügelten aufeinander ein. Während die sich auf den Tribünen befindlichen Fans mit Buhrufen und Pfiffen reagierten, konnte auf dem Feld erst die Polizei mit Hunden und Schlagstöcken die Situation beruhigen.

Verletzte nach Massenschlägerei

Mehrere Personen wurden verletzt, die genaue Anzahl ist laut örtlichen Medienberichten nicht klar. Eine Person musste bereits auf dem Rasen medizinisch versorgt werden.

"Es ist sehr traurig, dass es so enden muss und das Feiern so verhindert wird. Nach dem Abpfiff habe ich schon einige von ihnen aufs Feld springen sehen und bin schnell in die Kabine gegangen. Schade, dass jetzt über die Fans und nicht über unsere Leistung gesprochen wird", zeigte sich Telstar-Keeper Ronald Koeman Jr. beim TV-Sender "NH" enttäuscht.

Den-Bosch-Abwehrspieler Stan Hendrikx ergänzte: "Das ist natürlich sehr ärgerlich."

In der kommenden Woche spielt Telstar im Playoff-Finale um den Aufstieg in die Eredivisie. Gegner ist entweder Willem II oder Dordrecht.