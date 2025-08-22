Max Kruse kündigt Comeback als Profi-Fußballer an

Seit 2023 ist Max Kruse nicht mehr auf professionellen Fußballplätzen aktiv. Nun kündigt der ehemalige Nationalspieler sein Comeback an.

Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse hat in seinem Podcast "Flatterball" ein mögliches Comeback als Profifußballer angekündigt. Der 37-Jährige, der Ende 2023 seine Karriere beendet hatte, sucht nun nach einem Engagement.

Kruse, der zuletzt beim SC Paderborn unter Vertrag stand, ist derzeit in anderen Bereichen aktiv. Er arbeitet als Fußball-Experte, ist als Influencer und Podcaster tätig und spielt nebenbei in der Kreisliga beim BSV Dersim II sowie in der Baller League.

Trotzdem hat er seinen Berater beauftragt, Kontakte zu nutzen, um einen passenden Verein zu finden.