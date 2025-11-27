- Anzeige -
Max Kruse packt aus: So viel verdiente er bei Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Fenerbahce

  • Aktualisiert: 29.11.2025
  • 10:17 Uhr
  • ran.de

Ex-Profi Max Kruse spricht in seinem Podcast offen über das Thema Geld und verrät, was er in seiner Karriere wo verdient hat.

Gemeinsam mit Kumpel und Ex-Profi Martin Harnik betreibt Max Kruse den Podcast "Flatterball". Dort hat der 37-Jährige nun offen in Sachen Geld geplaudert.

"Viele Sachen vergesse ich aus meiner Vergangenheit, so aus den letzten 15 Jahren, aber was das Geld angeht, weiß ich eigentlich noch relativ genau, was ich so verdient habe", sagte der frühere Nationalspieler.

Auf die Nachfrage von Harnik, ob er sich vor allem an Jahresgehälter erinnern könne, sagte Kruse: "Nein, Monatsgehälter und Punktprämien."

Während seiner Laufbahn war der Stürmer bei insgesamt acht Klubs angestellt, spielte in der Bundesliga, 2. Liga und in der türkischen Süper Lig.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Kruse erinnert sich genau an seine Gehälter

Die darauffolgende Aufzählung von Kruse war dabei durchaus detailgenau. "Amateure 1250 bei Werder, erster Profivertrag 6000. St. Pauli erste Saison in der 2. Liga 12.000, zweite Saison in der 1. Liga 18.000. Freiburg erstes Jahr 30.000. Borussia Mönchengladbach 100.000, danach kam Wolfsburg, das waren 250.000. Dann Werder Bremen, auch 250.000", so der ehemalige Angreifer.

Im Jahr 2019 hatte sich Kruse Fenerbahce Istanbul angeschlossen, kassierte dort eigenen Angaben zufolge 300.000 netto. Anschließend folgten Union Berlin mit 125.000 brutto und die Rückkehr nach Wolfsburg, die 300.000 brutto brachte.

Baller League: Max Kruse eiskalt! Freistoß schlägt direkt ein

"Und dann zu Paderborn, das waren 30.000 brutto. Von 300 auf 30, was hat mich da geritten?", zeigte er sich über sich selbst verwundert.

Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei

Im weiteren Verlauf erklärte Kruse zudem den Unterschied in der Bezahlung zwischen Deutschland und der Türkei.

"In Deutschland ist es anders als in der Türkei. In der Türkei gab es eine Siegprämie von 10.000, in Deutschland ist es pro Punkt. Bei Wolfsburg hatte ich den größten Anteil an einem Sieg, da war Punktprämie 20.000. Wenn wir da gewonnen haben, also noch mal 60k extra. Das hat sich gelohnt, zu gewinnen. Normal waren so etwa 5000 - 10 000. Das weiß ich nicht mehr ganz genau."

2023 hatte der 37-Jährige seine aktive Karriere beendert.

