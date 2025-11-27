Max Kruse packt aus: So viel verdiente er bei Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Fenerbahce

Ex-Profi Max Kruse spricht in seinem Podcast offen über das Thema Geld und verrät, was er in seiner Karriere wo verdient hat.

Gemeinsam mit Kumpel und Ex-Profi Martin Harnik betreibt Max Kruse den Podcast "Flatterball". Dort hat der 37-Jährige nun offen in Sachen Geld geplaudert.

"Viele Sachen vergesse ich aus meiner Vergangenheit, so aus den letzten 15 Jahren, aber was das Geld angeht, weiß ich eigentlich noch relativ genau, was ich so verdient habe", sagte der frühere Nationalspieler.

Auf die Nachfrage von Harnik, ob er sich vor allem an Jahresgehälter erinnern könne, sagte Kruse: "Nein, Monatsgehälter und Punktprämien."

Während seiner Laufbahn war der Stürmer bei insgesamt acht Klubs angestellt, spielte in der Bundesliga, 2. Liga und in der türkischen Süper Lig.