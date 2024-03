Max Kruse reagiert auf Löw-Attacke: "Völliger Quatsch!"

Anzeige

Nächstes Kapitel im Streit zwischen Max Kruse und Jogi Löw: Der ehemalige Nationalspieler konterte in seinem Podcast die jüngsten Aussagen des Ex-Bundestrainers.

In seinem Podcast "Flatterball" hat Max Kruse erneut gegen Ex-Bundestrainer Jogi Löw nachgelegt.

Der 64-Jährige hatte in einem Interview mit "Sport Bild" auf Kruses "Heuchelei"-Vorwurf geantwortet. Hintergrund war die Nicht-Nominierung des Offensivspielers zur WM 2014, die laut Kruse aufgrund eines Damenbesuchs auf seinem Hotelzimmer in der Nacht vor einem Länderspiel im November 2013 erfolgt sei. "Er war einfach nicht gut genug", hatte Löw hingegen im Interview erklärt.

Nun konterte Kruse: "Reagiert er so, weil es vielleicht ein bisschen stimmt, was ich sage?" Und weiter: "Man kennt es gar nicht in der Form von ihm, dass er so reagiert. Und dann so etwas zu sagen, was natürlich völliger Quatsch ist."

Auch Löws Aussage, Kruse "wäre manchmal besser in der Uwe-Seeler-Traditionself aufgehoben gewesen" ließ der 35-Jährige nicht unkommentiert: "Wenn er sagt, ich hätte die fußballerischen Fähigkeiten gehabt, dann ist es ein Widerspruch zu sagen, ich bin in der Traditionsmannschaft von Uwe Seeler besser aufgehoben."