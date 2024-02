BVB: Fehlende Konstanz? Drei Gründe für die Unbeständigkeit von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund spielt im Rennen um die Titel in dieser Saison keine große Rolle. Es fehlt an Konstanz, heißt es oft. Doch ist es nur das? Drei Gründe für die abermals schwache Leistung des BVB.

Als die Borussia in der Hinrunde aus einer guten Phase in der Bundesliga in die Phase mit Top-Spielen gegen Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leverkusen und Leipzig ging, entschied sich der Trainer recht plötzlich dazu, Dortmund sehr tief verteidigend einzustellen, statt auf die eigenen Qualitäten und Fähigkeiten zu vertrauen. Nicht zum ersten Mal.

Edin Terzic mag ein guter Typ sein. Als Fan des BVB und langjähriger verdienter Mitarbeiter des Klubs hat er deutlich mehr Kredit als viele seiner Vorgänger. Doch schaut man sich seine Zeit bei den Profis in Dortmund genauer an, muss man seine Rolle klar hinterfragen.

Die meisten Spieler des BVB wirken eher so, als würden sie vorrangig Fehler vermeiden wollen, statt Lösungen aktiv zu suchen. Das wirft kein gutes Bild auf das Trainerteam. Zumal vollkommen unklar ist, was Terzic fußballerisch überhaupt erreichen will. Es ist keine strategische Richtung zu erkennen, keine konkrete Art von Fußball.

Borussia Dortmund ist erschreckend selbstzufrieden

Hinzu kommt eine erschreckende Selbstzufriedenheit. Sobald der BVB mal drei Spiele am Stück gewinnt, entsteht in Interviews und Pressekonferenzen fast schon eine Art Euphorie. In der Hinrunde wurde sich an einer punktetechnisch guten Gruppenphase aufgehangen und die Frage aufgeworfen, warum man das so nicht auch in der Bundesliga zeigen könne.

Doch auch da zeigte sich mehrfach, dass die Qualität fehlt. Einzig in den Duellen mit Newcastle wies der BVB einen höheren Expected-Goals-Wert auf, als sein Gegner – und selbst die Engländer ließ man in einzelnen Spielphasen an Toren schnuppern, die die beiden Spielverläufe hätten kippen können.

Das Spielglück war damals deutlich auf der Seite des BVB, aber auch in der "Königsklasse" wechselten sich bessere mit schlechten Momenten ab. In einer Gruppe, die zum damaligen Zeitpunkt in ihrer Qualität überschätzt wurde. Anlass genug für Führungsfiguren wie Hans-Joachim Watzke, sich eine Wagenburg aufzubauen.