Mehr als 60 Millionen Euro: Arsenal holt Torjäger Gyökeres

Der englische Vizemeister FC Arsenal hat den schwedischen Nationalspieler Viktor Gyökeres verpflichtet. Der 27 Jahre alte Torjäger kommt von Sporting Lissabon aus Portugal und unterschrieb einen "langfristigen Vertrag", das teilte der Klub am Samstag mit. Medienberichten zufolge ist das Arbeitspapier des Stürmers bis 2030 gültig, Arsenal habe demnach eine Sockelablöse von 63 Millionen Euro gezahlt.

Trainer Mikel Arteta freute sich über den "schnellen und kraftvollen" Offensivspieler, der "so viele Qualitäten" habe: "Seine konstanten Leistungen und seine Einsatzbereitschaft waren herausragend, und seine Torbeteiligung spricht für sich."

Während seiner zwei Spielzeiten bei Sporting verhalf Gyökeres dem Team zum zweimaligen Gewinn der portugiesischen Meisterschaft und war in beiden Saisons bester Torschütze der Liga. Insgesamt gelangen ihm in 102 Einsätzen 97 Tore.

Für den Schweden ist es eine Rückkehr auf die Insel. 2018 wechselte er zu Brighton, von wo er mehrfach verliehen wurde - unter anderem an den FC St. Pauli. In der 2. Bundesliga erzielte er in der Saison 2019/20 in 28 Einsätzen sieben Treffer. Über Coventry City führte sein Weg in die portugiesische Hauptstadt. In London wird er künftig mit der Nummer 14, die einst Thierry Henry getragen hatte, auflaufen. Zunächst geht es aber zur Saisonvorbereitungstour der Gunners nach Asien.