Sporting-Knipser Viktor Gyökeres trifft wie am Fließband und lässt teils sogar Erling Haaland alt aussehen. ran nimmt den einstigen St.-Pauli-Profi unter die Lupe und erzählt seine ungewöhnliche Geschichte. Von Michal Swiderski Viktor Gyökeres. Dieser Name ist seit Wochen in aller Munde und könnte das auch noch eine ganze Weile lang bleiben. Schließlich steht der Star von Sporting Lissabon bei der europäischen Fußball-Elite ganz oben auf der Wunschliste. Ein 100-Millionen-Euro-Transfer im kommenden Sommer gilt als unausweichlich. Gyökeres' Markenzeichen: Der Masken-Jubel - eine Anspielung auf Batman-Gegenspieler Bane aus dem Film "The Dark Knight Rises". Analog zum Bösewicht im Film strahlt der 26-Jährige stets Gefahr aus. Das müssen seine Gegner am eigenen Leibe erfahren. Beim 6:0 über Aserbaidschan traf er viermal und schoss Schweden so mit 13 Scorerpunkten in sechs Gruppenspielen fast im Alleingang zum Aufstieg in Liga B der Nations League. Die neun Tore in der diesjährigen Ausgabe reichen für Platz eins vor Erling Haaland mit sieben Treffern. Für das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Deniz Undav am häufigsten getroffen - vergleichsweise lächerliche dreimal. Weltweit haben nur sieben Profis im Jahr 2024 mehr Tore als Gyökeres erzielt.

Vorlagenmonster Gyökeres sticht Florian Wirtz aus Es zeichnet ihn allerdings bei Weitem nicht nur die Abschlussstärke aus, weswegen er häufig als kompletter Stürmer bezeichnet wird. In puncto Vorlagen kann ihm in der Nations League auch niemand das Wasser reichen. Fünfmal bereitete Gyökeres einen Treffer vor. Sogar DFB-Juwel Florian Wirtz hat mit vier Assists das Nachsehen.

Auf Klubebene besticht der Schwede mit ungarischen Wurzeln selbstverständlich ebenfalls durch hervorragende Leistungen. Sowohl in der portugiesischen Liga (16) als auch in der Champions League (5) thront er an der Spitze der Torjägerliste - in der Königsklasse gemeinsam mit einem Superstar-Trio um Robert Lewandowski, Harry Kane und Raphinha.

Schwieriger Beginn in England - St. Pauli schlägt zu Man könnte meinen, es würde sich um das nächste Wunderkind handeln. Tatsächlich ist Gyökeres bereits 26 Jahre alt und hatte 2019/20 noch beim FC St. Pauli in der der 2. Bundesliga gespielt. Die Saison im Dress der Kiezkicker, in der er solide sieben Tore und vier Vorlagen beisteuerte, war allerdings nicht seine erste auf der größeren Bühne. Anfang 2018 verließ der Mittelstürmer seinen Jugendklub IF Brommapojkarna in Richtung Brighton Hove & Albion. Die Anfänge auf der Insel verliefen nicht reibungslos. Das gab Gyökeres im Gespräch mit "Soccerbible" zu: "Mein Wechsel war ehrlicherweise ziemlich schwierig. Der Fußball war anders als der, den ich früher gespielt habe, und niemanden zu kennen, war eine der größten Herausforderungen." Der 1,87-Meter-Mann musste sich mit Einsätzen für die zweite Mannschaft zufriedengeben. Spielminuten in der Premier League waren eher die Ausnahme. Daraus resultierte letztendlich die einjährige Leihe ans Millerntor.

Kurios: Schweden-Experte Potter rät zu Wechsel Es folgte die Rückkehr nach England und Gyökeres' Zukunft lag plötzlich in den Händen eines alten Bekannten: Graham Potter, der damalige Trainer der "Seagulls", kannte Gyökeres noch aus Schweden hervorragend. Schließlich stand der spätere Chelsea-Coach über sieben Jahre lang beim Östersunds FK an der Seitenlinie und soll der Familie um Ex-Profi und Vater Stefan Gyökeres schon damals einen Transfer der Nachwuchshoffnung nach England ans Herz gelegt haben.

In Potters Planungen spielte der talentierte Sohn rund drei Jahre später trotzdem keine entscheidende Rolle, sodass er sich leihweise Swansea City anschloss - der Übungsleiter erteilte grünes Licht. Dort geriet Gyökeres' Entwicklung jedoch wieder ins Stocken, denn während des halbjährigen Aufenthalts blieben meist nur Jokereinsätze übrig.

Witz-Ablöse! Gyökeres zündet bei Coventry City Der Durchbruch gelang in der Rückrunde zwar ebenfalls im englischen Unterhaus, aber schon bei Coventry City. Der Championship-Klub überwies vergleichsweise lächerliche 1,2 Millionen Euro für die feste Verpflichtung an Brighton und die Torflut nahm in der Folgesaison ihren Lauf. Gyökeres sammelte fabelhafte 21 Treffer sowie zwölf Vorlagen, Coventry verpasste die Krönung in Form eines Premier-League-Aufstiegs um ein Haar im Playoff-Finale gegen Luton Town. Der schwedische Knipser bildete zu dieser Zeit übrigens ein gefährliches Duo mit Ex-Chelsea-Juwel und der späteren BVB-Leihgabe Ian Maatsen.

Sporting zahlt Rekordsumme für Dost-Nachfolger Einen zweiten Anlauf musste er mit einer anderen Nummer 9 wagen. Gyökeres zog es nämlich für 24 Millionen Euro nach Lissabon - Vereinsrekord! Sporting hatte gehofft, mit vierjähriger Verspätung seinen Nachfolger von Bas Dost gefunden zu haben. Die Portugiesen sollten Recht behalten. Bei der offiziellen Vorstellung bezeichnete sich das Wunschziel von Trainer Ruben Amorim als "starker, schneller Stürmer, der gerne Tore schießt". Eingewöhnungszeit? Fehlanzeige. In der Premierensaison netzte Gyökeres auf Ligaebene 29-mal ein und wurde direkt Torschützenkönig in Portugal.

Transfer erfordert Anpassung - Viktor Gyökeres glänzt Dabei musste der 26-malige Nationalspieler seinen Spielstil anpassen. Während er in der körperlichen Championship dank seiner Körpergröße und seines Gewichts von 90 Kilogramm glänzen konnte, waren nun die Technik und Taktik in den Vordergrund gerückt. Mittlerweile wird Gyökeres von allen Seiten für seine Spielmacher-Qualitäten gelobt. In Sachen Schlüsselpässe können ligaweit die wenigsten mithalten. Bei einer höheren Effizienz seiner Teamkollegen dürften die Vorlagenstatistiken in Zukunft somit noch beeindruckender ausfallen.

Sporting-Star besser als City-Stürmer Erling Haaland? Der umworbene Sporting-Star ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Haaland, dafür aber mannschaftsdienlicher als sein skandinavischer Rivale. So zieht er etwa leidenschaftlich die Abwehrkette auseinander.

Generell bringt er die Grundvoraussetzungen für einen Weltklasse-Stürmer ohne jegliche Zweifel mit, obwohl er die Defensivarbeit lieber der Verteidigung überlässt. Umso wertvoller ist der 26-Jährige in der gegnerischen Hälfte. Dort begeistert er seine Fans auch mit einem genialen Spiel ohne Ball. Gyökeres erahnt auffällig oft Fehlpässe und steht bei eigenen Angriffen so, dass er im Strafraum unbemerkt agieren kann. Einzig mit dem Rücken zum Tor könnte der Schwede seine Maße häufiger gewinnbringend nutzen.

Gyökeres thront sogar in Videospiel an der Spitze Apropos: Die Physis blieb ebenfalls nicht auf der Strecke. Darauf konnte man sich anscheinend auch bei Videospielentwickler "EA Sports" einigen, denn Gyökeres bekam bei EAFC25 kurioserweise die höchste Punktzahl in dieser Kategorie spendiert. Logischerweise fühlt sich der Masken-Mann im Sechzehner pudelwohl und schließt meistens ebendort ab, doch er traut sich regelmäßig auch in die Halbräume - als Rechtsfuß insbesondere auf der linken Seite, wobei der ehemalige Coventry-Stürmer auch mit links treffen kann. Hinzu kommen eine bemerkenswerte Dribbelstärke und Ausdauer. Außerdem nimmt Gyökeres gerne Laufduelle gegen Innenverteidiger an und bestraft sie gnadenlos für falsches Stellungsspiel.

Baldiges Wiedersehen? Amorim verlässt Sporting Seit kurzem muss er ohne Trainer Amorim auskommen. Der Fußballlehrer heuerte bekanntlich bei Manchester United an und sein ehemaliger Schützling wählte aus diesem Anlass auf Instagram schöne Worte. Kommt es bald zur Reunion? Die Gerüchte um einen (erneuten) Wechsel nach England reißen jedenfalls nicht ab.

