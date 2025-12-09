- Anzeige -
Fußball international

"Mein Verein, meine Heimat": Lukas Podolski wird Besitzer seines Herzensklubs

  • Veröffentlicht: 09.12.2025
  • 11:14 Uhr
  • Maximilian Kayser

Lukas Podolski ist immer noch in der polnischen Liga unterwegs, doch bereits jetzt geht er unter die Klubbesitzer: Er übernimmt Anteile an seinem aktuellen Verein Górnik Zabrze.

Mit 40 Jahren ist Lukas Podolski immer noch als Fußballprofi aktiv, doch er denkt bereits an die Zeit danach: Wie der polnische Erstligaklub Górnik Zabrze vermeldete, steigt der ehemalige deutsche Nationalspieler als Besitzer ein - während er noch für den Verein spielt.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Seit 2021 spielt der ehemalige deutsche Nationalspieler in Zabrze nahe seines Geburtsorts Gliwice, mittlerweile kommt er bereits auf 128 Partien für die Oberschlesier. Sein Unternehmen LP Holding GmbH erwarb nun 104.611 Aktien am Verein, was 8,3% der Anteile entspricht.

"Nächster Schritt": Poldi will seinen Verein übernehmen

Der Verein befindet sich in einem Privatisierungsprozess - aktuell ist noch die Stadt Zabrze größter Anteilseigner. Sie leitete den Prozess ein, und wie der Klub in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird Podolski noch mehr Einfluss nehmen: "Der Einstieg von Lukas Podolski in die Aktionärsstruktur ist der erste formale Schritt zur Übernahme des Vereins und unterstreicht sein langjähriges und aufrichtiges Engagement für die Entwicklung von Górnik".

Auch "Poldi" selbst äußerte sich zur überschwänglich zur Teilübernahme seines Herzensvereins: "Górnik Zabrze ist mein Verein, meine Heimat und meine Fußballfamilie. Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt zu gehen und mich aktiv an der Zukunft von Górnik zu beteiligen."

Mehr zu Lukas Podolski

Aktuell ist der Klub Erster in der Polnischen Ekstraklasa - letztmals Meister war er 1988. Wenn es nach Podolski geht, soll nach 37 Jahren in naher Zukunft der 15. Meistertitel hinzukommen: "Ich glaube an dieses Projekt und die Menschen dahinter. Ich möchte, dass sich der Verein auf einem soliden Fundament weiterentwickelt - sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich."

Das muss Górnik Zabrze möglicherweise ab nächster Saison ohne Lukas Podolski auf dem Platz bewerkstelligen, denn der Vertrag des Routiniers läuft zum Ende der Saison aus. Nachdem er lange Leistungsträger war, kommt die Köln-Legende in dieser Saison aber hauptsächlich zu Kurzeinsätzen - die sportliche Nachfolge bei seinem Heimatklub scheint also schon in guten Händen zu sein.

