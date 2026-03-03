Überraschende Entlassung in Brasilien. Meister Flamengo feuert Trainer Filipe Luis - und das nach einem 8:0-Sieg.

Hoch gewonnen, trotzdem gefeuert: Der amtierende brasilianische Fußball-Meister Flamengo hat kurz nach einem überzeugenden 8:0 gegen die Mannschaft von Madureira seinen Trainer Filipe Luis entlassen.

Dies gab der Klub aus Rio de Janeiro auf seiner Vereinsseite bekannt. Luis hatte mit dem Klub seit September 2024 fünf Titel gewonnen, unter anderem im vergangenen Jahr die südamerikanische Copa Libertadores.

Luis wurde offenbar zum Verhängnis, dass Flamengo, das angeblich mit dem höchsten Etat aller brasilianischen Klubs ausgestattet ist, schlecht in die neue Saison der Campeonato Brasileiro Serie A gestartet ist.