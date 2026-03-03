- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Kuriose Entlassung in Brasilien: Flamengo feuert Coach nach 8:0-Sieg

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 16:59 Uhr
  • SID

Überraschende Entlassung in Brasilien. Meister Flamengo feuert Trainer Filipe Luis - und das nach einem 8:0-Sieg.

Hoch gewonnen, trotzdem gefeuert: Der amtierende brasilianische Fußball-Meister Flamengo hat kurz nach einem überzeugenden 8:0 gegen die Mannschaft von Madureira seinen Trainer Filipe Luis entlassen.

Dies gab der Klub aus Rio de Janeiro auf seiner Vereinsseite bekannt. Luis hatte mit dem Klub seit September 2024 fünf Titel gewonnen, unter anderem im vergangenen Jahr die südamerikanische Copa Libertadores.

Luis wurde offenbar zum Verhängnis, dass Flamengo, das angeblich mit dem höchsten Etat aller brasilianischen Klubs ausgestattet ist, schlecht in die neue Saison der Campeonato Brasileiro Serie A gestartet ist.

- Anzeige -
- Anzeige -

Flamengo startete schlecht in die Saison

Aus den ersten drei Spielen holte die Mannschaft nur vier Punkte. Zudem verlor Flamengo die Endspiele um den südamerikanischen Supercup (Recupa Sudamericana) gegen CA Lanus aus Argentinien und den brasilianischen Supercup gegen Corinthians aus Sao Paulo.

Die Entscheidung der Klubführung wurde dem offensichtlich verblüfften Luis von Sportdirektor José Boto mitgeteilt - nur wenige Minuten nach der Pressekonferenz nach dem Einzug ins Finale der Campeonato Carioca, der Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Auch Co‑Trainer Ivan Palanco und Fitnesstrainer Diogo Linhares müssen den Klub verlassen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1073505670Update
News

Wunschziel von Goretzka nach FCB-Abschied fix?

  • 03.03.2026
  • 18:13 Uhr
Das offizielle Poster der WM 2026
News

FIFA präsentiert offizielles WM-Poster

  • 03.03.2026
  • 18:12 Uhr
Antonio Rudiger
News

Schwerer Vorwurf gegen Rüdiger - wollte er seinen Gegner verletzen?

  • 03.03.2026
  • 18:05 Uhr
Antonio Rüdiger (M.) im Spiel gegen Getafe
News

Schwerer Vorwurf: Rüdiger "wollte mir das Gesicht einschlagen"

  • 03.03.2026
  • 17:42 Uhr
Real Madrid CF™s Rodrygo Goes dejected during La Liga match. March 2, 2026 (20260302121)
News

WM-Aus für Real-Star: Rodrygo erleidet Kreuzbandriss

  • 03.03.2026
  • 17:20 Uhr
DFB-Frauen live
News

Deutschland vs. Slowenien heute live: DFB-Frauen in der WM-Quali im Free-TV & Stream

  • 03.03.2026
  • 17:15 Uhr
DFL präsentiert Finanzzahlen
News

Große Reform: Ligaverband DFL erhält neuen Namen

  • 03.03.2026
  • 17:04 Uhr
Nagelsmann Tor
News

WM 2026: So sollte der DFB-Kader wirklich aussehen

  • 03.03.2026
  • 15:55 Uhr
Rückschlag für Hack
News

"Muskelfaserriss im Adduktorenbereich": Rückschlag für Hack

  • 03.03.2026
  • 15:40 Uhr
Harry Kane
News

Kein Kane? Bayern wäre sogar hinter dem BVB

  • 03.03.2026
  • 15:22 Uhr