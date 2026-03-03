Fußball
Real Madrid - Nach Niederlage gegen Getafe: Rodrygo erleidet Kreuzbandriss
- Aktualisiert: 03.03.2026
- 17:20 Uhr
- SID
Rodrygo war gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen - jetzt zog sich der Brasilianer eine Horrorverletzung zu und verpasst damit die WM.
Der Brasilianer Rodrygo hat laut Mitteilung von Real Madrid einen Kreuzbandriss und einen Riss des Außenmeniskus am rechten Knie erlitten. Spanischen Medienberichten zufolge wird er mindestens sieben Monate lang ausfallen - somit auch für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Der Rekordweltmeister Brasilien muss damit bei der Jagd auf den sechsten Titel auf den 37-maligen Nationalspieler verzichten.
Das Spiel gegen den FC Getafe am Montag (0:1) war der erste Einsatz des 25-Jährigen nach einmonatiger Pause wegen einer Sehnenentzündung. Er spielte die letzten 35 Minuten, musste zwischenzeitlich behandelt werden und hatte anschließend Kniebeschwerden - am Dienstag folgte die Diagnose.
Real Madrid: Rodrygo nur noch Joker
Rodrygo kam 2019 vom brasilianischen Traditionsverein Santos nach Madrid. Nach drei eher durchwachsenen Jahren hatte er 2023/24 seine Durchbruchssaison und konnte in der spanischen La Liga 17 Scorer verbuchen. 2024 lag sein Marktwert bei einen Karrierehöchstwert von 110 Millionen Euro.
Seit der Ankunft von Kylian Mbappe in der letzten Saison sah sich der Rechtsaußen immer häufiger in der Rolle eines Reservisten. Nach mehreren Abschiedsgerüchten blieb der Brasilianer letzten Endes doch bei den "Königlichen", seine Lage verbesserte sich allerdings nicht. In dieser Saison kam Rodrygo in der Liga lediglich auf ein Tor und drei Vorlagen. Häufig startete er nur von der Bank.
