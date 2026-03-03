Real Madrid - Nach Niederlage gegen Getafe: Rodrygo erleidet Kreuzbandriss

Rodrygo war gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen - jetzt zog sich der Brasilianer eine Horrorverletzung zu und verpasst damit die WM.

Der Brasilianer Rodrygo hat laut Mitteilung von Real Madrid einen Kreuzbandriss und einen Riss des Außenmeniskus am rechten Knie erlitten. Spanischen Medienberichten zufolge wird er mindestens sieben Monate lang ausfallen - somit auch für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Der Rekordweltmeister Brasilien muss damit bei der Jagd auf den sechsten Titel auf den 37-maligen Nationalspieler verzichten.

Das Spiel gegen den FC Getafe am Montag (0:1) war der erste Einsatz des 25-Jährigen nach einmonatiger Pause wegen einer Sehnenentzündung. Er spielte die letzten 35 Minuten, musste zwischenzeitlich behandelt werden und hatte anschließend Kniebeschwerden - am Dienstag folgte die Diagnose.