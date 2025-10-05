Lionel Messi stellt beim klaren Sieg über New England Revolution seine Assist-Qualitäten unter Beweis. Das beste Team der Hauptrunde kommt aber aus Philadelphia.

Lionel Messi hat Inter Miami mit drei Vorlagen zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) geführt.

Der argentinische Fußball-Weltmeister legte beim 4:1 (2:0) gegen New England Revolution die Treffer seines Landsmanns Tadeo Allende (32./60.) und des Spaniers Jordi Alba (45.+3) auf. Alba, der mit Messi bereits lange beim FC Barcelona zusammengespielt hatte, traf auch zum Endstand (63.).

Nach 32 Spielen führt Messi die Punktewertung in der MLS mit 24 Toren und 17 Assists deutlich an. Miami (59 Punkte) ist zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season bereits für die Play-offs qualifiziert, liegt hinter dem FC Cincinnati (62) und Philadelphia Union (66) allerdings nur auf Platz drei der Eastern Conference.