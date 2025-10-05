Anzeige
Fußball

MLS: Lionel Messi glänzt mit drei Vorlagen für Inter Miami, Philadelphia Union bestes Team der Hauptrunde

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 06:29 Uhr
  • SID

Lionel Messi stellt beim klaren Sieg über New England Revolution seine Assist-Qualitäten unter Beweis. Das beste Team der Hauptrunde kommt aber aus Philadelphia.

Lionel Messi hat Inter Miami mit drei Vorlagen zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) geführt.

Der argentinische Fußball-Weltmeister legte beim 4:1 (2:0) gegen New England Revolution die Treffer seines Landsmanns Tadeo Allende (32./60.) und des Spaniers Jordi Alba (45.+3) auf. Alba, der mit Messi bereits lange beim FC Barcelona zusammengespielt hatte, traf auch zum Endstand (63.).

Nach 32 Spielen führt Messi die Punktewertung in der MLS mit 24 Toren und 17 Assists deutlich an. Miami (59 Punkte) ist zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season bereits für die Play-offs qualifiziert, liegt hinter dem FC Cincinnati (62) und Philadelphia Union (66) allerdings nur auf Platz drei der Eastern Conference.

Anzeige
Anzeige

Deutscher sichert sich mit Philadelphia den Supporters Shield

Philadelphia sicherte sich vorzeitig den Titel als bestes Team der Hauptrunde (Supporters Shield). Das Team um den deutschen Linksverteidiger Kai Wagner gewann gegen New York City FC 1:0 (1:0) und ist bei noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Der Däne Mikael Uhre (40.) schoss das Tor des Tages. In der vergangenen Saison hatte Philadelphia die Play-offs noch verpasst.

Anzeige
Mehr vom Fußball
Zunächst nur auf der Bank: Yan Diomande
News

"Schon Winterzeit": Werner gnädig mit verspätetem Diomande

  • 05.10.2025
  • 08:50 Uhr
Nächster Rückschlag für Martin Ödegaard
News

Raus vor der Pause: Ödegaard sorgt ungewollt für Rekord

  • 05.10.2025
  • 05:58 Uhr
Positive Zwischenbilanz: Niko Kovac
News

BVB: Kovac mit "erstem Sechstel der Saison zufrieden"

  • 05.10.2025
  • 05:52 Uhr
Steffen Baumgart beim Gang richtung Fanblock
News

Baumgart über Fanblock-Schelte: "Sind alle emotional"

  • 05.10.2025
  • 05:52 Uhr
Horst Steffen bejubelt den ersten Heimseig
News

Werder wächst zusammen: Steffen in Bremen "angekommen"

  • 05.10.2025
  • 05:51 Uhr
Luis Díaz feiert seine Gala in Frankfurt
News

"Beeindruckend": Neuzugang Díaz beschert Bayern schöne Wiesn

  • 05.10.2025
  • 05:51 Uhr
Gnabry während des 3:0 bei Eintracht Frankfurt
News

Gnabry über Kane: "Halb Mensch, halb Maschine"

  • 04.10.2025
  • 23:40 Uhr
04.10.2025, xjhx, Fussball 1.Bundesliga, Eintracht Frankfurt - FC Bayern München v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 03 durch Luis Diaz (FC Bayern Muenchen) mit Trainer he...
News

Kommentar: Luis Diaz könnte der Schlüssel zum CL-Titel werden

  • 04.10.2025
  • 23:26 Uhr
Vinicius
News

Vinicus Junior glänzt: Real Madrid zieht an Barca vorbei

  • 04.10.2025
  • 23:02 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 04.10.2025
  • 22:48 Uhr