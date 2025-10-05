Fußball
MLS: Lionel Messi glänzt mit drei Vorlagen für Inter Miami, Philadelphia Union bestes Team der Hauptrunde
Lionel Messi stellt beim klaren Sieg über New England Revolution seine Assist-Qualitäten unter Beweis. Das beste Team der Hauptrunde kommt aber aus Philadelphia.
Lionel Messi hat Inter Miami mit drei Vorlagen zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) geführt.
Der argentinische Fußball-Weltmeister legte beim 4:1 (2:0) gegen New England Revolution die Treffer seines Landsmanns Tadeo Allende (32./60.) und des Spaniers Jordi Alba (45.+3) auf. Alba, der mit Messi bereits lange beim FC Barcelona zusammengespielt hatte, traf auch zum Endstand (63.).
Nach 32 Spielen führt Messi die Punktewertung in der MLS mit 24 Toren und 17 Assists deutlich an. Miami (59 Punkte) ist zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season bereits für die Play-offs qualifiziert, liegt hinter dem FC Cincinnati (62) und Philadelphia Union (66) allerdings nur auf Platz drei der Eastern Conference.
Deutscher sichert sich mit Philadelphia den Supporters Shield
Philadelphia sicherte sich vorzeitig den Titel als bestes Team der Hauptrunde (Supporters Shield). Das Team um den deutschen Linksverteidiger Kai Wagner gewann gegen New York City FC 1:0 (1:0) und ist bei noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.
Der Däne Mikael Uhre (40.) schoss das Tor des Tages. In der vergangenen Saison hatte Philadelphia die Play-offs noch verpasst.