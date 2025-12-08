- Anzeige -
MLS: Thomas Müller läuft auch 2026 für die Vancouver Whitecaps auf

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 11:16 Uhr
  • SID

Thomas Müller bleibt auch 2026 bei den Vancouver Whitecaps in der MLS. Der 36-Jährige verlängert damit nach einer starken ersten Saison mit neun Toren in 13 Spielen.

Gute Neuigkeiten nach der Finalniederlage: Thomas Müller läuft wie erwartet auch im kommenden Jahr für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) auf.

Der kanadische Klub gab am Montagabend ein Roster-Update mit den Personalplanungen für 2026 bekannt. Darin befand sich unter anderem auch Müller (36), der ursprünglich bei seinem Wechsel nur bis Ende 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hatte.

"Ich bin schon sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Erfolgs zu sein - und unser Erfolg ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende", hatte Müller zuletzt bereits bei Instagram seinen Verbleib angekündigt.

"Wir bauen dieses Team über mehrere Jahre hinweg auf, und die meisten unserer Spieler werden 2026 zurückkehren, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir geschaffen haben", erklärte Sportdirektor Axel Schuster: "Obwohl unsere rekordverdächtige Saison gerade erst zu Ende gegangen ist, laufen die Vorbereitungen für 2026 bereits seit Monaten, und wir sind bereit, im Januar durchzustarten."

Thomas Müllers MLS-Premierensaison bei den Whitecaps endet mit Finalniederlage

Nach 756 Einsätzen für den FC Bayern und 131 Länderspielen hatte sich Müller im August aus Fußball-Deutschland verabschiedet. Der Weltmeister von 2014 erlebte mit neun Toren in 13 Pflichtspielen und dem rasanten Aufstieg zum Publikumsliebling eine erfolgreiche erste Saison mit Vancouver.

Das Finale um die Meistertrophäe verloren Müller und die Whitecaps am Samstag nach einem knappen Spiel gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3).

