Champions League

FC Liverpool: Mohamed Salah nie mehr "Reds"? "Gibt immer eine Möglichkeit"

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 09:11 Uhr
  • SID

Nach den jüngsten Äußerungen von Mohamed Salah hat Trainer Arne Slot den Ägypter aus dem Kader gestrichen. Allerdings ist das nicht gleichbedeutend mit einem bevorstehenden Abschied.

Trotz des durch Mohamed Salah angezettelten "Bürgerkrieges" beim englischen FC Liverpool sieht Trainer Arne Slot sein Verhältnis zum Superstar weiter intakt.

"Er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen", sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der Champions League bei Inter Mailand: "Ich habe das überhaupt nicht so empfunden."

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot in Leeds als zerrüttet beschrieben. "Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er und deutete einen Abschied an. Die britische Presse schrieb von einem "Bürgerkrieg". Der Grund des Ärgers: Salah stand in den jüngsten drei Ligaspielen nicht in der Startelf.

Mohamed Salah nie mehr für FC Liverpool? "Kann ich nicht beantworten"

Auch beim italienischen Vorjahresfinalisten wird das der Fall sein. Trotz Salahs Teilnahme am Abschlusstraining strich Slot den Ägypter aus dem Kader. "Es war für mich überraschend, als ich seine Kommentare nach dem Spiel gehört habe", sagte Slot: "Meine Reaktion darauf ist klar, und deswegen ist er heute nicht bei uns."

Auf die Frage, ob Salah bereits sein letztes Spiel für die Reds absolviert hat, fand der Coach keine Antwort. "Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten", sagte Slot.

Nach dem Spiel in Mailand werde sich der Verein "die Situation noch einmal ansehen". Er sei aber "fest davon überzeugt, dass es für einen Spieler immer eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren".

