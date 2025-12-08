Nach den jüngsten Äußerungen von Mohamed Salah hat Trainer Arne Slot den Ägypter aus dem Kader gestrichen. Allerdings ist das nicht gleichbedeutend mit einem bevorstehenden Abschied.

Trotz des durch Mohamed Salah angezettelten "Bürgerkrieges" beim englischen FC Liverpool sieht Trainer Arne Slot sein Verhältnis zum Superstar weiter intakt.

"Er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen", sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der Champions League bei Inter Mailand: "Ich habe das überhaupt nicht so empfunden."

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot in Leeds als zerrüttet beschrieben. "Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er und deutete einen Abschied an. Die britische Presse schrieb von einem "Bürgerkrieg". Der Grund des Ärgers: Salah stand in den jüngsten drei Ligaspielen nicht in der Startelf.