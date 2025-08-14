Anzeige
MLS

Thomas Müller nach Bayern-Abschied in Vancouver frenetisch empfangen

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 07:40 Uhr
  • SID

Thomas Müller ist im kanadischen Vancouver angekommen. Dabei erlebte der ehemalige Star des FC Bayern München ein besonderes Willkommen.

Thomas Müller genoss den euphorischen Empfang in seiner neuen sportlichen Heimat in vollen Zügen.

Der Weltmeister von 2014 wurde mit einem traditionellen Trommel-Marsch von Vertretern des Musqueam Stammes um Häuptling Wayne Sparrow am Vancouver International Airport begrüßt, dann erfüllte er nach seinem fast zwölfstündigen Flug geduldig die Autogramm- und Selfie-Wünsche. In einer Sportsbar des Flughafens richtete der 35-Jährige schließlich gegen 17 Uhr Ortszeit erstmals das Wort an die Fans seines neuen Klubs.

"Ich bin glücklich hier zu sein und ein Whitecap zu sein", sagte Müller ins Mikrofon: "Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten". Die hunderten gekommenen Anhänger stimmten sogleich erste Gesänge mit seinem Namen an, Müller klatschte dazu im Takt.

Viele Fans waren bereits in seinem Trikot mit der Nummer 13 gekommen. Rund um die Ankunft des neuen Stars verfolgten die euphorisierten Anhänger das Halbfinal-Hinspiel ihres Teams im Canadian Championship gegen Forge FC (2:2) auf großen Bildschirmen.

Anzeige
Anzeige

Thomas Müller: MLS-Debüt steht direkt an

Müller wurde mit einem dunklen Van vom Flughafen abgeholt, auf der Fahrt in die Stadt konnte er auf unzähligen Plakaten sein eigenes Konterfei entdecken. Auch vor dem BC Place Stadium hingen gleich mehrere überdimensionale Banner vom neuen Hoffnungsträger.

Nach einer ersten Nacht in Kanada ist für Donnerstagabend (18.00 Uhr MEZ) bereits die offizielle Vorstellung angesetzt. Am Sonntag soll der ehemalige Nationalspieler gegen Houston Dynamo sein Debüt in der Major League Soccer geben - doch gefeiert wurde er schon vorher.

"Vancouver, Thomas hat sich gleich zu Hause gefühlt", schrieben die Whitecaps bei Instagram unter eines der zahlreichen Videos vom Empfang: "Die besten Fans der Liga haben es unvergesslich gemacht."

Nach 25 Jahren beim FC Bayern München wird die Umstellung groß sein. Er hoffe, sagte Müller, er werde sich "relativ zügig" an die Liga gewöhnen. "Es kann natürlich sein, dass ich ein paar Wochen brauche, mal schauen. Fit bin ich. Den Rest werden wir sehen."

Anzeige
Mehr News und Videos
Woltemade (l.) und Undav
News

Undav: Diskussion um Woltemade "ausgelutscht"

  • 14.08.2025
  • 07:38 Uhr
Nur die höchsten Ziele: Jonathan Tah
News

FC Bayern: Tah will "Weltmeister werden"

  • 14.08.2025
  • 06:24 Uhr
2019: Müller (r.) gegen Laimer (l.) und Forsberg (M.)
News

Ex-Leipziger Forsberg: Vancouver "mit Müller Titelfavorit"

  • 14.08.2025
  • 06:22 Uhr
Chevalier mit der Supercup-Trophäe
News

"Wie im Drehbuch": Chevalier-Debüt mit Höhen und Tiefen

  • 14.08.2025
  • 05:33 Uhr
imago images 1064169832
News

Causa ter Stegen: La Liga fällt richtungsweisende Entscheidung

  • 13.08.2025
  • 23:28 Uhr
Ramos traf spät zum Ausgleich
News

Elfmeterkrimi! PSG gewinnt UEFA-Supercup nach Aufholjagd

  • 13.08.2025
  • 23:27 Uhr
Newcastle United FC v Everton FC - Premier League

Isak reiht sich ein: Die prominentesten Streik-Profis

  • Galerie
  • 13.08.2025
  • 23:20 Uhr
PSG feiert die Meisterschaft
News

UEFA Super Cup jetzt live: PSG vs. Tottenham Hotspur im Elfmeterschießen! Übertragung im TV, im Livestream und Liveticker

  • 13.08.2025
  • 22:59 Uhr
Ter Stegen hatte sich zuletzt mit Barca wieder versöhnt
News

La Liga stuft ter Stegen als Langzeitverletzten ein

  • 13.08.2025
  • 22:26 Uhr
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

VfB lehnt neues Woltemade-Angebot ab - Berater zündet Eskalationsstufe

  • 13.08.2025
  • 20:37 Uhr