Neymar kassiert höchste Niederlage seiner Karriere und  vergießt bittere Tränen

Der Schmach folgten bei Neymar die Tränen, der Ohnmacht der Wutausbruch: "Das war Sch..., eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen", schnauzte der 33-Jährige nach dem 0:6-Debakel des Tabellen-15. im Kellerduell gegen den einen Rang schlechter platzierten Rio-Klub Vasco da Gama in der brasilianischen Fußballliga. Noch nie stand der einst als Pelé-Erbe gehandelte Superstar so verloren auf dem Platz.

Neymar erhält Trost von Gäste-Trainer

Auf dem Rasen tröstete ihn mit einer langen Umarmung ausgerechnet Gäste-Trainer Fernando Diniz, unter dem Neymar am 17. Oktober 2023 sein bislang letztes Länderspiel bestritten hatte. Beim damaligen 0:2 in Uruguay hatte der Stürmer eine schwere Knieverletzung erlitten, von der er bis heute nicht mehr zu alter Form zurückgefunden hat. Nach seiner höchsten Pleite als Spieler schritt der Selecao-Rekordspieler unter Tränen von dannen.

Zuvor markierten zwei 0:4-Schlappen seine Karriere negativ: mit dem FC Santos im Weltpokalfinale 2011 gegen den FC Barcelona und dann mit den Katalanen 2017 in der Champions League gegen Paris St. Germain. Brasiliens 1:7-Schmach im WM-Halbfinale 2014 erlebte Neymar nach einem Wirbelbruch dagegen nur als Zuschauer am TV.