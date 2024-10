Die niederländische Fußball-Ikone Johan Neeskens ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

"Der internationale Fußball verliert eine Legende", teilte der nationale Verband KNVB am Montag mit. Neeskens sei am Sonntag in Algerien verstorben, wo er für den Verband aktiv war, nachdem er zuvor über Unwohlsein geklagt hatte.

Neeskens hatte im WM-Finale 1974 gegen Deutschland schon in der zweiten Minute per Elfmeter die Führung für die Niederländer erzielt, ehe das DFB die Begegnung noch in einen 2:1-Sieg drehte. Auch bei der Endrunde 1978 erreichte er mit der Elftal das Endspiel. Mit Ajax Amsterdam gewann Neeskens Anfang der 70er Jahre dreimal den Europapokal der Landesmeister.

"Worte reichen für diesen enormen, plötzlichen Verlust nicht aus. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Marlis, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden", teilte der KNVB mit.