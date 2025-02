Die Transferperiode ist beendet und die angepassten Kader zum Erreichen der Saisonziele stehen fest. Viel Geld wurde auf der ganzen Welt ausgegeben. ran bewertet die prominentesten Transfers mit Schulnoten von eins bis sechs. (Stand: 18.02.2025)

Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart) Jacob Bruun Larsen spielt nach seiner Leihe in der Rückrunde 2018 nun das zweite Mal bei den Schwaben. Auch wenn der VfB aus der Champions League ausgeschieden ist, haben sie noch den Pokal und die Liga auf dem Plan. Der Flügelstürmer soll den Kader in der Breite stärken. Bisher beweist sich der 26-Jährige auch als eine qualitative Bereicherung. In drei von fünf möglichen Spielen stand er in der Startelf und erzielte ein Tor und legte ein weiteres auf. ran-Note: 2,5

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) Der Georgier kam für 70 Millionen Euro aus Italien von der SSC Neapel. Luis Enrique stellte ihn sofort in fünf Spielen in die Startelf und der Linksaußen legte dabei ein Tor auf und erzielte ein weiteres selbst. Den jungen Flügelstürmer konnten die Franzosen deutlich unter seinem Marktwert verpflichten und bis 2029 an sich binden. ran-Note: 3,5

Abdukodir Khusanov (Manchester City) Pep Guardiola und Manchester City starteten eine regelrechte Transferoffensive nach der verkorksten Halbserie. Über 200 Millionen gab man im Winter für insgesamt vier Neuzugänge aus. Einer davon, der Innenverteidiger Abdukodir Khusanov. Für ihn zahlte City 40 Millionen Euro an den RC Lens - bei einem Marktwert von zwölf Millionen Euro. Drei Mal lief er bisher auf und zeigte dabei mehr unsichere Aktionen als dass er sich bisher auszeichnen konnte. Eine Soforthilfe war er bisher noch nicht. ran-Note: 4,5

Vitor Reis (Manchester City) Ein weiterer Innenverteidiger kam aus Brasilien. Vitor Reis kam für 37 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo. Das 19-jährige Talent hat bisher eine Halbzeit im FA Cup gegen das unterklassige Leyton Orient gespielt. Auch in Brasilien war der Neuzugang nicht unumstrittener Stammspieler. Er wird sich im Herrenbereich erst noch beweisen müssen. Von einer Soforthilfe für die schwache sportliche Lage kann also auch hier nicht die Rede sein. ran-Note: ohne Bewertung

Nico Gonzalez (Manchester City) Für das zentrale Mittelfeld verpflichtete man Nico Gonzalez vom FC Porto. Der Spanier wurde beim FC Barcelona ausgebildet und kostete 60 Millionen Euro bei einem Marktwert von 18 Millionen. Bei der Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid saß er noch 90 Minuten auf der Bank. Beim eindrucksvollen 4:0-Erfolg in der Liga bei Newcastle United spielte er dann direkt 90 Minuten durch und wusste durchaus zu überzeugen. Er könnte die Lücke vom verletzten Ballon d'Or-Gewinner Rodri zumindest teilweise schließen und für mehr Stabilität im Spiel der Citizens sorgen. ran-Note: 3

Omar Marmoush (Manchester City) Auch für die Offensive nahmen die Citizens bekanntlich Geld in die Hand. Hier bediente man sich in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Für 75 Millionen Euro plus mögliche Boni kam Omar Marmoush nach England. Von seinem Momentum wollte auch Guardiola profitieren und so stand der Stürmer außer gegen Real in allen Spielen in der Startelf. Gegen Newcastle schoss er einen lupenreinen Hattrick in unter 20 Minuten und bewies direkt, warum ihn ManCity unbedingt haben wollte. ran-Note: 2,5

Elye Wahi (Eintracht Frankfurt) Als Marmoush-Ersatz verpflichtete die SGE Elye Wahi und machte ihn mit 26 Millionen Euro zu ihrem neuen Rekordtransfer. In bisher zwei möglichen Spielen kam der Franzose auf zwei Kurzeinsätze und insgesamt 26 Minuten Spielzeit. Wenn der Stürmer sich nachhaltig durchsetzen kann, ist er durchaus ein würdiger Marmoush-Nachfolger. Das wird sich allerdings erst im Laufe der Rückrunde zeigen. ran-Note: ohne Bewertung

Neymar Jr. (FC Santos) Für den Superstar schloss sich in diesem Sommer ein Kreis. Sein Jugendklub FC Santos spielt zwar inzwischen in der zweiten brasilianischen Liga, führt dort aber souverän die Tabelle an. Der heimgekehrte Superstar übernahm sofort die Kapitänsbinde und scheint seine Leichtigkeit und Freude am Fußball endlich wiederzufinden. Sein Comeback-Tor feierte er in seinem vierten Einsatz per Elfmeter und meldete sich damit offiziell zurück. ran-Note: 2,5

Xavi Simons (RB Leipzig) Schon seit dem Sommer 2023 spielt der junge Niederländer bei den Leipzigern. Zunächst eine Saison ausgeliehen, einigte sich RB im Sommer auf ein weiteres Leihgeschäft mit PSG. Im Winter machte man dann Nägel mit Köpfen und verpflichtete den Leistungsträger fest für 50 Millionen Euro. Durchaus ein guter Deal, da sich sein Marktwert auf ganze 80 Millionen beziffert. Dementsprechend, könnte Leipzig mit einem Weiterverkauf in der Zukunft ordentlich Gewinn machen. Bisher fehlte Simons wegen einer Sprunggelenksverletzung acht Spieltage und trotzdem bringt er es auf insgesamt neun Torbeteiligungen. ran-Note: 1,5

Georgios Masouras (VfL Bochum) Der Grieche kam im Winter per Leihe von Olympiakos Piräus ins Ruhrgebiet und zeigte gegen Dortmund gleich mal seine ganze Klasse. Mit einem Doppelpack entschied er das Revierderby für die abstiegsbedrohten Bochumer und machte dabei vergessen, dass der eigentliche Top-Torschütze, Myron Boadu, verletzt fehlte. Für den engen Kampf um den Klassenerhalt kann Masouras den Unterschied machen. Die ersten drei Punkte hat er Dieter Hecking bereits gesichert. ran-Note: 2

Tom Krauß (VfL Bochum) Auch Tom Krauß kam per Leihe als Verstärkung für die Bochumer, um den Klassenerhalt zu erreichen. Erfahrung im Abstiegskampf bringt er reichlich mit, obwohl er 2023 mit den Schalkern daran scheiterte und den anderen Blau-Weißen-Revierklub nicht retten konnte. Bei den Bochumern scheint es bisher besser zu laufen. In seinem ersten Einsatz wurde er eingewechselt und anschließend stand er 81 sowie 90 Minuten auf dem Feld, wobei Bochum vier Punkte einfahren konnte. Der 23-Jährige war durchaus ein Faktor in beiden Spielen, der mit einer guten Präsenz in der Defensive und klugen Pässen überzeugen konnte. ran-Note: 2

Jan-Niklas Beste (SC Freiburg) Der ehemalige Heidenheimer kommt nach nur einem halben Jahr bei Benfica Lissabon zurück nach Deutschland. Der SC Freiburg zahlt für den talentierten Linksfuß acht Millionen Euro und bekommt ihn damit trotz langfristigen Vertrags in Portugal deutlich unter Marktwert. Bisher kommt er allerdings nur auf zwei Kurzeinsätze mit insgesamt 22 Minuten. Für den Saisonendspurt kann er den Breisgauern Breite und Qualität in den Kader bringen, die im Kampf um Europa den Unterschied machen kann. ran-Note: ohne Bewertung

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Eine Investition für die Zukunft dürfte Finn Jeltsch für den VfB Stuttgart gewesen sein. Für acht Millionen Euro kam der 18-jährige Innenverteidiger aus Nürnberg. Eine Einwechslung bei der 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg brachte ihm seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. In der zweiten Liga war er unumstrittener Stammspieler und zeigte trotz seines jungen Alters bereits außergewöhnliche Führungsqualitäten. ran-Note: ohne Bewertung