Ottmar Hitzfeld: "Konnte nicht mehr" - Buch enthüllt dunkle Phase

Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld gibt offene und emotionale Einblicke in seine Karriere, in der es auch eine sehr dunkle Phase gab.

Von Mike Stiefelhagen

Am 18. August erscheint das Buch "Mensch Fußballer", in dem mehr als 30 Spielerinnen und Spieler sowie Funktionäre zu den Themen Depressionen, Suizidgedanken, Homophobie und Rassismus Stellung beziehen. Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld kommt darin auch zu Wort und beschreibt dabei die schweren und dunklen Phasen in seiner aktiven Zeit:

"Bei mir als Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München war es mehrmals so, dass ich als Mensch fast nicht mehr konnte und fast zusammengebrochen wäre", zitiert die "BILD" ihn vorab aus dem Buch.

Hitzfeld bemängelt zudem, dass das "Innen- und Außenbild bisweilen weit auseinanderklaffen. In der Öffentlichkeit kannst und willst du keine Schwäche zeigen. Du frisst vieles in dich hinein. Gleichzeitig sendet dir dein Körper Signale, dass du so nicht weitermachen kannst."

Er habe diese Warnungen jedoch ignoriert. "Weil du denkst: Es ist unmöglich, dass ich jetzt mal drei, vier Wochen nichts mache und mich einfach nur erhole. Du bist im Hamsterrad gefangen. Als Trainer musst du immer der starke Mann sein, darfst nie Schwäche zeigen."