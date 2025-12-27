Vor wenigen Wochen wurde in der Biografie von Robert Lewandowski erstmals über eine mögliche Bonus-Absprache zulasten des FC Bayern berichtet. Nun hat sich der Pole selbst zu den Vorwürfen geäußert.

Im Sommer 2022 wechselte Robert Lewandowski für eine kolportierte Ablösesumme von 45 Millionen Euro nach acht erfolgreichen Jahren beim FC Bayern München zum FC Barcelona.

Wie inzwischen allgemein bekannt ist, kämpft der spanische Spitzenklub seit Jahren mit erheblichen finanziellen Problemen. In diesem Zusammenhang schulden die Katalanen mehreren europäischen Vereinen noch Geld aus vergangenen Spielertransfers.

In einigen Fällen soll der FC Barcelona dabei besonders rigoros vorgegangen sein.

Sebastian Staszewski beschreibt in seiner Biografie über Stürmer Robert Lewandowski eine umstrittene Praxis des Klubs. In "Lewandowski. Prawdziwy" (auf Deutsch: „Lewandowski. Der Wahre“) berichten die Zeitungen "Sport" und "Marca", dass die Vereinsführung den Angreifer im Endspurt seiner ersten Saison gebeten haben soll, keine weiteren Ligatore zu erzielen.

Hintergrund war eine Bonusklausel, die bei 25 Treffern in der Saison 2022/23 eine zusätzliche Zahlung an den FC Bayern ausgelöst hätte.