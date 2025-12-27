PRemier League
Premier League: Florian Wirtz trifft erstmals für Liverpool - Arsenal zurück an der Spitze
- Aktualisiert: 27.12.2025
- 20:04 Uhr
- SID
Beim Sieg gegen Wolverhampton gelingt dem Nationalspieler sein erster Treffer in der Premier League. Arsenal ist zurück an der Spitze, Kevin Schade erzielt drei Tore für Brentford.
Florian Wirtz hat an einem emotionalen Nachmittag seine persönliche Erlösung beim FC Liverpool gefeiert. Beim 2:1 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler in seinem 23. Einsatz für die Reds seinen ersten Treffer.
Zuvor waren die Spieler mit zwei Kindern des verstorbenen früheren Liverpool- und Wolverhampton-Profis Diogo Jota ins Stadion eingelaufen, Fans beider Teams gedachten des im Sommer tödlich verunglückten Jota.
Es war das erste Duell der Teams, für die der Portugiese in England gespielt hatte. Jotas Ehefrau Rute Cardoso war ebenfalls im Stadion, in der 20. Minute - analog zur Trikotnummer Jotas - riefen die Fans den Namen des Verstorbenen.
Wirtz (42.) erzielte in der 1585. Pflichtspielminute für die Reds nach einem schönen Zuspiel von Hugo Ekitiké das 2:0, zuvor hatte der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) für den Führungstreffer gesorgt.
"Das war ein tolles Gefühl auf dem Platz mit den Fans, ich war sehr glücklich und bin es noch immer", sagte Wirtz: "Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde. Ich wollte schon früher damit anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, aber es ist nun mal so, und ich muss es akzeptieren. Ich weiß einfach, dass es kommen wird, und ich versuche, so weiterzumachen."
Premier-League-Titelkampf zwischen ManCity und Arsenal?
In der Tabelle sprang Liverpool auf den vierten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal beträgt zehn Punkte. Die noch immer sieglosen Wanderers sind mit nur zwei Punkten Letzter.
- FC Bayern - Wechsel nach Kanada: Warum Thomas Müller Uli Hoeneß dankbar ist
- Eintracht Frankfurt - "Schaden uns massiv": Vereinspräsident kritisiert die eigenen Fans
Einen herausragenden Nachmittag erwischte DFB-Nationalspieler Kevin Schade, der beim 4:1 (2:0) des FC Brentford gegen AFC Bournemouth dreimal (7., 51., 90.+6) erfolgreich war. Damit verbesserte sich sein Team in der Tabelle auf den neunten Platz.
Arsenal setzte sich 2:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler durch. Damit verdrängten die Londoner Manchester City wieder von der Spitze, das zuvor 2:1 (0:0) bei Nottingham Forest gewonnen hatte. Rayan Cherki (83.) sorgte für den späten Siegtreffer ManCitys.
Am Samstag (18:30 Uhr) steigt zudem noch das Spitzenspiel zwischen Aston Villa (3.) und dem FC Chelsea (5.).
Auch interessant: FC Bayern: Robert Lewandowski äußert sich zu den Vorwürfen – ließ der Stürmer absichtlich weitere Treffer aus?