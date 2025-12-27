Beim Sieg gegen Wolverhampton gelingt dem Nationalspieler sein erster Treffer in der Premier League. Arsenal ist zurück an der Spitze, Kevin Schade erzielt drei Tore für Brentford.

Florian Wirtz hat an einem emotionalen Nachmittag seine persönliche Erlösung beim FC Liverpool gefeiert. Beim 2:1 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler in seinem 23. Einsatz für die Reds seinen ersten Treffer.

Zuvor waren die Spieler mit zwei Kindern des verstorbenen früheren Liverpool- und Wolverhampton-Profis Diogo Jota ins Stadion eingelaufen, Fans beider Teams gedachten des im Sommer tödlich verunglückten Jota.

Es war das erste Duell der Teams, für die der Portugiese in England gespielt hatte. Jotas Ehefrau Rute Cardoso war ebenfalls im Stadion, in der 20. Minute - analog zur Trikotnummer Jotas - riefen die Fans den Namen des Verstorbenen.

Wirtz (42.) erzielte in der 1585. Pflichtspielminute für die Reds nach einem schönen Zuspiel von Hugo Ekitiké das 2:0, zuvor hatte der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) für den Führungstreffer gesorgt.

"Das war ein tolles Gefühl auf dem Platz mit den Fans, ich war sehr glücklich und bin es noch immer", sagte Wirtz: "Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde. Ich wollte schon früher damit anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, aber es ist nun mal so, und ich muss es akzeptieren. Ich weiß einfach, dass es kommen wird, und ich versuche, so weiterzumachen."