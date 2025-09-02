Premier League: Transfer-Rekord! Engländer geben 3,56 Milliarden aus

Die englische Premier League knackt den eigenen Transfer-Rekord. Der stammt aus 2023, als man 2,94 Milliarden ausgab.

Die englische Premier League hat im Sommer mehr als 3,56 Milliarden Euro für Neuzugänge ausgegeben und damit den eigenen Rekord deutlich gebrochen.

Alleine der FC Liverpool investierte im nun geschlossenen Transferfenster 483 Millionen Euro für neue Spieler, zuletzt fast 150 Millionen für Alexander Isak von Newcastle United.

Der bisherige Liga-Höchstwert datierte aus dem Sommer 2023, als die 20 Klubs 2,94 Milliarden ausgegeben hatten.

Weit hinter der Premier League liegen die italienische Serie A (1,19 Milliarden), die Bundesliga (856 Millionen), die spanische La Liga (682 Millionen) und die Ligue 1 aus Frankreich (636 Millionen).