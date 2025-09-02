Anzeige
England

Premier League: Transfer-Rekord! Engländer geben 3,56 Milliarden aus

Die englische Premier League knackt den eigenen Transfer-Rekord. Der stammt aus 2023, als man 2,94 Milliarden ausgab.

Die englische Premier League hat im Sommer mehr als 3,56 Milliarden Euro für Neuzugänge ausgegeben und damit den eigenen Rekord deutlich gebrochen.

Alleine der FC Liverpool investierte im nun geschlossenen Transferfenster 483 Millionen Euro für neue Spieler, zuletzt fast 150 Millionen für Alexander Isak von Newcastle United.

Der bisherige Liga-Höchstwert datierte aus dem Sommer 2023, als die 20 Klubs 2,94 Milliarden ausgegeben hatten.

Weit hinter der Premier League liegen die italienische Serie A (1,19 Milliarden), die Bundesliga (856 Millionen), die spanische La Liga (682 Millionen) und die Ligue 1 aus Frankreich (636 Millionen).

Anzeige
Anzeige

England: 2. Liga gibt über 300 Millionen aus

Diese vier Ligen erreichten selbst in Summe nicht die Ausgaben der Premier League.

Bereits auf Rang neun folgt ebenfalls aus England die zweitklassige Championship (309 Millionen), deren Klubs mehr ausgaben als beispielsweise die Vereine der niederländischen Ehrendivision.

Gleichzeitig machte die Premier League aber auch ein Rekord-Minus: Den Ausgaben stehen Einnahmen von "nur" 2,04 Milliarden Euro gegenüber.

Zum Vergleich: Die Bundesliga verbuchte Einnahmen von 1,03 Milliarden und somit sogar ein Plus - vor allem dank vieler Verkäufe nach England.

Anzeige
Mehr News
Kusi-Asare
News

Nach Jackson: Auch anderer FCB-Deal wohl noch perfekt

  • 02.09.2025
  • 10:07 Uhr
Sorgte für den Siegtreffer: Nicolas Jackson
News

Kein Heilsbringer: Was Jackson den Bayern geben kann

  • 02.09.2025
  • 10:06 Uhr
Ederson wechselt in die Türkei
News

Ederson verlässt Manchester in Richtung Fenerbahce

  • 02.09.2025
  • 09:59 Uhr
Erik ten Hag (Bayer 04 Leverkusen, Trainer) GER, SV Werder Bremen vs. Bayer 04 Leverkusen, Fussball, Bundesliga, Spieltag 2, Spielzeit 2025 2026, 30.08.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOT...

Bayer auf Trainersuche: Folgt ein Spanier auf ten Hag?

  • Galerie
  • 02.09.2025
  • 09:54 Uhr
Isak Jackson Sancho
News

Die wichtigsten Deals am Deadline Day

  • 02.09.2025
  • 09:51 Uhr
Bayern-Sportvorstand Max EberlUpdate
News

Turbulenzen: Bosse befürchten wohl Eberl-Rücktritt

  • 02.09.2025
  • 09:50 Uhr
Lieke Martens (M.) bei der WM 2023
News

Ex-Weltfußballerin Martens beendet Karriere

  • 02.09.2025
  • 08:48 Uhr
Teaser

Wo landet Isak? Teuerste Transfers der Premier League

  • Galerie
  • 02.09.2025
  • 08:47 Uhr
Nationaltrainer Francesco Calzona
News

DFB-Gegner Slowakei: Auch Linksaußen Haraslin fällt aus

  • 02.09.2025
  • 08:38 Uhr
Nick Woltemade im letzten Spiel mit dem VfB
News

No Oh: Woltemade-Nachfolger fällt durch Medizincheck

  • 02.09.2025
  • 08:31 Uhr